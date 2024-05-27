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В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане
Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:48+0300
2024-05-27T18:48+0300
2024-05-27T18:49+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала". "Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.
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Энергетика, АЭС, финансирование
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане
Лихачев: строительство АЭС малой мощности в Узбекистане профинансирует Ташкент
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала".
"Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он.
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.