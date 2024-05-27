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В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане
Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:48+0300
2024-05-27T18:49+0300
энергетика
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финансирование
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала". "Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.
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аэс, финансирование
Энергетика, АЭС, финансирование
18:48 27.05.2024 (обновлено: 18:49 27.05.2024)
 
В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане

Лихачев: строительство АЭС малой мощности в Узбекистане профинансирует Ташкент

Мечеть в Бухаре
Мечеть в Бухаре
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала".
"Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
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18:27
Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.
 
ЭнергетикаАЭСфинансирование
 
 
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