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В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане

В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" объяснили, кто профинансирует АЭС малой мощности в Узбекистане

Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T18:48+0300

2024-05-27T18:48+0300

2024-05-27T18:49+0300

энергетика

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финансирование

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала". "Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.

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