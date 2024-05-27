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Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35 - 27.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35
В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет издание "За... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:23+0300
2024-05-27T11:23+0300
2024-05-27T11:35+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет издание "За рулем".Hyundai ix35, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы, был модернизированной моделью Tucson. Автомобили собирались в Южной Корее, Словакии и Чехии. Наиболее распространены двухлитровые бензиновые двигатели, а также дизельные двигатели объемом два литра, отмечается в материале.Согласно изданию, автомобиль подвержен коррозии. Она может наблюдаться на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части панели крыши. Окрашенные пластиковые детали часто отслаиваются, а хромированные элементы могут повреждаться из-за вздутия.Ко всему прочему, лобовое стекло с зоной электрообогрева щеток стеклоочистителей может трескаться при перепадах температур. Использование опционального панорамного люка требует регулярного обслуживания.Камера заднего вида на пятой двери недостаточно защищена от влаги и может выйти из строя. Двигатель G4KD семейства Theta II имеет ресурс около 300 тысяч километров, а цепной привод ГРМ может служить до 120-150 тысяч километров, заключили в издании.
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россия, hyundai, авто
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35
"За рулем" детально изучил историю болезней кроссовера Hyundai ix35
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет
издание "За рулем".
Hyundai ix35, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы, был модернизированной моделью Tucson. Автомобили собирались в Южной Корее, Словакии и Чехии. Наиболее распространены двухлитровые бензиновые двигатели, а также дизельные двигатели объемом два литра, отмечается в материале.
Согласно изданию, автомобиль подвержен коррозии. Она может наблюдаться на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части панели крыши. Окрашенные пластиковые детали часто отслаиваются, а хромированные элементы могут повреждаться из-за вздутия.
Ко всему прочему, лобовое стекло с зоной электрообогрева щеток стеклоочистителей может трескаться при перепадах температур. Использование опционального панорамного люка требует регулярного обслуживания.
Камера заднего вида на пятой двери недостаточно защищена от влаги и может выйти из строя. Двигатель G4KD семейства Theta II имеет ресурс около 300 тысяч километров, а цепной привод ГРМ может служить до 120-150 тысяч километров, заключили в издании.
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