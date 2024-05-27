Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35 - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/avto-848537063.html
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35 - 27.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35
В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет издание "За... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:23+0300
2024-05-27T11:35+0300
россия
hyundai
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848536448_0:15:3591:2035_1920x0_80_0_0_4996e3ff70344248aeadee042ac75fc7.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет издание "За рулем".Hyundai ix35, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы, был модернизированной моделью Tucson. Автомобили собирались в Южной Корее, Словакии и Чехии. Наиболее распространены двухлитровые бензиновые двигатели, а также дизельные двигатели объемом два литра, отмечается в материале.Согласно изданию, автомобиль подвержен коррозии. Она может наблюдаться на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части панели крыши. Окрашенные пластиковые детали часто отслаиваются, а хромированные элементы могут повреждаться из-за вздутия.Ко всему прочему, лобовое стекло с зоной электрообогрева щеток стеклоочистителей может трескаться при перепадах температур. Использование опционального панорамного люка требует регулярного обслуживания.Камера заднего вида на пятой двери недостаточно защищена от влаги и может выйти из строя. Двигатель G4KD семейства Theta II имеет ресурс около 300 тысяч километров, а цепной привод ГРМ может служить до 120-150 тысяч километров, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240524/toyota-848469190.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848536448_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_ab7581c178df594f381c313ed8d4e1a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, hyundai, авто
РОССИЯ, Hyundai, Авто
11:23 27.05.2024 (обновлено: 11:35 27.05.2024)
 
Раскрыта "история болезней" кроссовера Hyundai ix35

"За рулем" детально изучил историю болезней кроссовера Hyundai ix35

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai ix35
Автомобиль Hyundai ix35 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В 2010 году кроссовер Hyundai ix35 воспринимался весьма современным, однако с течением времени у него выявились существенные недостатки, пишет издание "За рулем".
Hyundai ix35, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы, был модернизированной моделью Tucson. Автомобили собирались в Южной Корее, Словакии и Чехии. Наиболее распространены двухлитровые бензиновые двигатели, а также дизельные двигатели объемом два литра, отмечается в материале.
Согласно изданию, автомобиль подвержен коррозии. Она может наблюдаться на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части панели крыши. Окрашенные пластиковые детали часто отслаиваются, а хромированные элементы могут повреждаться из-за вздутия.
Ко всему прочему, лобовое стекло с зоной электрообогрева щеток стеклоочистителей может трескаться при перепадах температур. Использование опционального панорамного люка требует регулярного обслуживания.
Камера заднего вида на пятой двери недостаточно защищена от влаги и может выйти из строя. Двигатель G4KD семейства Theta II имеет ресурс около 300 тысяч километров, а цепной привод ГРМ может служить до 120-150 тысяч километров, заключили в издании.
Автомобиль Toyota 4Runner - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире
24 мая, 11:14
 
РОССИЯHyundaiАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала