https://1prime.ru/20240527/avto-848539626.html

Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей

Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ

Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей

Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 – начались в РФ, рекомендованная розничная цена - от 2,499 миллиона рублей,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:04+0300

2024-05-27T12:04+0300

2024-05-27T12:04+0300

lada

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846249697_0:80:1230:772_1920x0_80_0_0_d66106a63e887aeeb7cbc50f5ceb72b6.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 – начались в РФ, рекомендованная розничная цена - от 2,499 миллиона рублей, сообщил производитель "Автозавод Санкт-Петербург". "Xcite объявляет о старте официальных продаж кроссовера X-Cross 7. Приобрести новую модель уже можно в точках продаж бренда, расположенных на территории большинства дилерских центров Lada. На первом этапе Xcite X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей", - говорится в сообщении. "Автозавод Санкт-Петербург" подписал соглашение о дистрибуции своих автомобилей с дилерской сетью Lada. В каждом из партнерских дилерских центров выделены зоны для автомобилей Xcite, на внешнем фасаде размещен логотип бренда. Все дилеры располагают необходимым стоком запасных частей, а за высокое качество сервиса отвечает квалифицированный персонал, прошедший обучение. "На рынке модель будет представлена в шести металлизированных оттенках: красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый. Каждый доступен в сочетании с салоном черного цвета", - пишет производитель. Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер. Оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим в паре с вариатором, который способен передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Двигатель развивает максимальную скорость в 186 километров в час, разгон с места до 100 километров в час занимает 9,8 секунды. Переднеприводный X-Cross 7 имеет высокий дорожный просвет - 190 миллиметров. Объем багажного отделения составляет 475 литров и может быть увеличен до 1500 литров при сложенных сидениях второго ряда. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.

https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lada, авто