https://1prime.ru/20240527/avto-848539626.html
Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей
Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей
Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 – начались в РФ, рекомендованная розничная цена - от 2,499 миллиона рублей,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:04+0300
2024-05-27T12:04+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 – начались в РФ, рекомендованная розничная цена - от 2,499 миллиона рублей, сообщил производитель "Автозавод Санкт-Петербург". "Xcite объявляет о старте официальных продаж кроссовера X-Cross 7. Приобрести новую модель уже можно в точках продаж бренда, расположенных на территории большинства дилерских центров Lada. На первом этапе Xcite X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей", - говорится в сообщении. "Автозавод Санкт-Петербург" подписал соглашение о дистрибуции своих автомобилей с дилерской сетью Lada. В каждом из партнерских дилерских центров выделены зоны для автомобилей Xcite, на внешнем фасаде размещен логотип бренда. Все дилеры располагают необходимым стоком запасных частей, а за высокое качество сервиса отвечает квалифицированный персонал, прошедший обучение. "На рынке модель будет представлена в шести металлизированных оттенках: красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый. Каждый доступен в сочетании с салоном черного цвета", - пишет производитель. Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер. Оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим в паре с вариатором, который способен передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Двигатель развивает максимальную скорость в 186 километров в час, разгон с места до 100 километров в час занимает 9,8 секунды. Переднеприводный X-Cross 7 имеет высокий дорожный просвет - 190 миллиметров. Объем багажного отделения составляет 475 литров и может быть увеличен до 1500 литров при сложенных сидениях второго ряда. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.
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lada, авто
Новый российский кроссовер X-Cross 7 стал доступен за 2,5 миллиона рублей
Продажи нового российского кроссовера X-Cross 7 начались в РФ с ценой от 2,499 млн руб
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite - кроссовера X-Cross 7 – начались в РФ, рекомендованная розничная цена - от 2,499 миллиона рублей, сообщил производитель "Автозавод Санкт-Петербург".
"Xcite объявляет о старте официальных продаж кроссовера X-Cross 7. Приобрести новую модель уже можно в точках продаж бренда, расположенных на территории большинства дилерских центров Lada. На первом этапе Xcite X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей", - говорится в сообщении.
"Автозавод Санкт-Петербург" подписал соглашение о дистрибуции своих автомобилей с дилерской сетью Lada. В каждом из партнерских дилерских центров выделены зоны для автомобилей Xcite, на внешнем фасаде размещен логотип бренда. Все дилеры располагают необходимым стоком запасных частей, а за высокое качество сервиса отвечает квалифицированный персонал, прошедший обучение.
"На рынке модель будет представлена в шести металлизированных оттенках: красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый. Каждый доступен в сочетании с салоном черного цвета", - пишет производитель.
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Xcite X-Cross 7 – универсальный среднеразмерный кроссовер. Оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим в паре с вариатором, который способен передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Двигатель развивает максимальную скорость в 186 километров в час, разгон с места до 100 километров в час занимает 9,8 секунды.
Переднеприводный X-Cross 7 имеет высокий дорожный просвет - 190 миллиметров. Объем багажного отделения составляет 475 литров и может быть увеличен до 1500 литров при сложенных сидениях второго ряда.
"Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.