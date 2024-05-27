https://1prime.ru/20240527/avto-848547052.html

Названы нелюбимые автомобили угонщиков

Названы нелюбимые автомобили угонщиков - 27.05.2024, ПРАЙМ

Названы нелюбимые автомобили угонщиков

Наибольшие опасения у автоугонщиков вызывают автомобили с явными индивидуальными признаками, заявил в эфире "Радио Sputnik" вице-президент Национального... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:32+0300

2024-05-27T14:32+0300

2024-05-27T14:59+0300

мошенничество

россия

авто

угон

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наибольшие опасения у автоугонщиков вызывают автомобили с явными индивидуальными признаками, заявил в эфире "Радио Sputnik" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика", — заметил эксперт.По его словам, нестандартный дизайн, такой как аэрография, также делает автомобиль менее привлекательным для угонщиков. Водителям следует быть осторожными и не оставлять ключи от авто без присмотра, также рекомендуется положить ключи с бесключевым доступом в специальный футляр, который не позволит сканировать код.Хайцеэр также напомнил о важности страховки автомобиля, так как в этом случае останется возможность получить денежную компенсацию, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240525/avto-848508318.html

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россия, авто, угон