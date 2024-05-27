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Названы нелюбимые автомобили угонщиков - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Названы нелюбимые автомобили угонщиков
Названы нелюбимые автомобили угонщиков - 27.05.2024, ПРАЙМ
Названы нелюбимые автомобили угонщиков
Наибольшие опасения у автоугонщиков вызывают автомобили с явными индивидуальными признаками, заявил в эфире "Радио Sputnik" вице-президент Национального... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:32+0300
2024-05-27T14:59+0300
мошенничество
россия
авто
угон
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наибольшие опасения у автоугонщиков вызывают автомобили с явными индивидуальными признаками, заявил в эфире "Радио Sputnik" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика", — заметил эксперт.По его словам, нестандартный дизайн, такой как аэрография, также делает автомобиль менее привлекательным для угонщиков. Водителям следует быть осторожными и не оставлять ключи от авто без присмотра, также рекомендуется положить ключи с бесключевым доступом в специальный футляр, который не позволит сканировать код.Хайцеэр также напомнил о важности страховки автомобиля, так как в этом случае останется возможность получить денежную компенсацию, заключил эксперт.
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россия, авто, угон
Мошенничество, РОССИЯ, Авто, Угон
14:32 27.05.2024 (обновлено: 14:59 27.05.2024)
 
Названы нелюбимые автомобили угонщиков

Автоэксперт Хайцеэр: угонщики не любят автомобили с индивидуальными признаками

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наибольшие опасения у автоугонщиков вызывают автомобили с явными индивидуальными признаками, заявил в эфире "Радио Sputnik" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика", — заметил эксперт.
По его словам, нестандартный дизайн, такой как аэрография, также делает автомобиль менее привлекательным для угонщиков. Водителям следует быть осторожными и не оставлять ключи от авто без присмотра, также рекомендуется положить ключи с бесключевым доступом в специальный футляр, который не позволит сканировать код.
Хайцеэр также напомнил о важности страховки автомобиля, так как в этом случае останется возможность получить денежную компенсацию, заключил эксперт.
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