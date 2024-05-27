Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/avtodom-848537768.html
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд - 27.05.2024, ПРАЙМ
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд
Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:34+0300
2024-05-27T11:34+0300
авто
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/83306/99/833069942_0:62:1665:999_1920x0_80_0_0_6dc01213878546a452c0187c703f0bc3.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК гендиректор компании Андрей Ольховский.Сейчас компания уверена в запуске одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. Предстоит также определить пул будущих дилеров. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний "Автодом" в апреле 2023 года. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет.
https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83306/99/833069942_126:0:1539:1060_1920x0_80_0_0_88b4c60c32c9da981470197ecc9019b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, mercedes
Авто, Mercedes
11:34 27.05.2024
 
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд

РБК: "Автодом" выпустит локальную марку автомобилей на бывшем заводе Mercedes

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОткрытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes
Открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК гендиректор компании Андрей Ольховский.
Сейчас компания уверена в запуске одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. Предстоит также определить пул будущих дилеров. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.
Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний "Автодом" в апреле 2023 года. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.
Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский
25 мая, 04:04
 
АвтоMercedes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала