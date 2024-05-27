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На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд

На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд - 27.05.2024, ПРАЙМ

На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд

Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:34+0300

2024-05-27T11:34+0300

2024-05-27T11:34+0300

авто

mercedes

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК гендиректор компании Андрей Ольховский.Сейчас компания уверена в запуске одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. Предстоит также определить пул будущих дилеров. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний "Автодом" в апреле 2023 года. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет.

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авто, mercedes