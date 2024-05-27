https://1prime.ru/20240527/avtodom-848537768.html
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд - 27.05.2024, ПРАЙМ
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд
Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:34+0300
2024-05-27T11:34+0300
2024-05-27T11:34+0300
авто
mercedes
https://cdnn.1prime.ru/img/83306/99/833069942_0:62:1665:999_1920x0_80_0_0_6dc01213878546a452c0187c703f0bc3.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК гендиректор компании Андрей Ольховский.Сейчас компания уверена в запуске одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. Предстоит также определить пул будущих дилеров. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний "Автодом" в апреле 2023 года. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет.
https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83306/99/833069942_126:0:1539:1060_1920x0_80_0_0_88b4c60c32c9da981470197ecc9019b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, mercedes
На бывшем заводе Mercedes начнут выпускать российский бренд
РБК: "Автодом" выпустит локальную марку автомобилей на бывшем заводе Mercedes
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ.
Российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК
гендиректор компании Андрей Ольховский.
Сейчас компания уверена в запуске одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. Предстоит также определить пул будущих дилеров. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.
Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний "Автодом" в апреле 2023 года. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.
Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет.
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский