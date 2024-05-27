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Начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства
Начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства - 27.05.2024, ПРАЙМ
Начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства
Компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, сообщила, что кроссовер доступен к покупке во всех | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:10+0300
2024-05-27T11:45+0300
авто
citroen
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, сообщила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen, передает "Российская газета". Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 лошадиных сил, восьми ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер представлен в единственном исполнении Feel 360 с отделкой салона кожей и алькантарой. Цена Citroen C5 Aircross российской сборки - 4,3 миллиона рублей.Citroen C5 Aircross продавался в России в дорестайлинговой версии с 2019 по 2022 год. Массовым спросом он (как и бренд в целом) не пользовался. После громкого ухода компании с российского рынка завод простаивал, из числа его владельцев вышел концерн Mitsubishi, остался лишь Stellantis (куда входит, в том числе, Citroen).По словам директора по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павла Безрученко, в модернизацию производственных мощностей инвестированы сотни миллионов рублей. По словам топ-менеджера, предприятие сможет выпускать более 100 тысяч машин в год.Ранее в России можно было купить этот кроссовер, завезенный из Азии по параллельному импорту. Он имеет некоторые отличия в оснащении и комплектации.
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авто, citroen
Авто, Citroen
11:10 27.05.2024 (обновлено: 11:45 27.05.2024)
 
Начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства

РГ: состоялся старт продаж Citroen C5 Aircross российской сборки за 4,3 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНа заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors в Калужской области
На заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors в Калужской области - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, сообщила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen, передает "Российская газета".
Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 лошадиных сил, восьми ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер представлен в единственном исполнении Feel 360 с отделкой салона кожей и алькантарой. Цена Citroen C5 Aircross российской сборки - 4,3 миллиона рублей.
Citroen C5 Aircross продавался в России в дорестайлинговой версии с 2019 по 2022 год. Массовым спросом он (как и бренд в целом) не пользовался. После громкого ухода компании с российского рынка завод простаивал, из числа его владельцев вышел концерн Mitsubishi, остался лишь Stellantis (куда входит, в том числе, Citroen).
По словам директора по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павла Безрученко, в модернизацию производственных мощностей инвестированы сотни миллионов рублей. По словам топ-менеджера, предприятие сможет выпускать более 100 тысяч машин в год.
Ранее в России можно было купить этот кроссовер, завезенный из Азии по параллельному импорту. Он имеет некоторые отличия в оснащении и комплектации.
Автомобили Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
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