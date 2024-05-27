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Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев
Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев - 27.05.2024, ПРАЙМ
Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили увеличение поставко российских нефти и газа. Об этом узбекистанский лидер заявил по... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:33+0300
2024-05-27T17:33+0300
энергетика
шавкат мирзиеев
газ
нефть
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили увеличение поставко российских нефти и газа. Об этом узбекистанский лидер заявил по итогам переговоров.Он напомнил, что поставки российского газа в Узбекистан запустили в прошлом году. "В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - добавил Мирзиеев.Накануне Путин заявил, что Россия при необходимости готова нарастить объемы экспорта газа в Узбекистан.
https://1prime.ru/20240527/gaz-848553802.html
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шавкат мирзиеев, газ, нефть, узбекистан, россия
Энергетика, Шавкат Мирзиеев, Газ, Нефть, УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ
17:33 27.05.2024
 
Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: Узбекистан обсудил с Россией возможности увеличения поставок нефти и газа

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили увеличение поставко российских нефти и газа. Об этом узбекистанский лидер заявил по итогам переговоров.
Он напомнил, что поставки российского газа в Узбекистан запустили в прошлом году.
"В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - добавил Мирзиеев.
Накануне Путин заявил, что Россия при необходимости готова нарастить объемы экспорта газа в Узбекистан.
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ЭнергетикаШавкат МирзиеевГазНефтьУЗБЕКИСТАНРОССИЯ
 
 
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