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Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев

Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев - 27.05.2024, ПРАЙМ

Узбекистан и России обсудили поставки нефти и газа, заявил Мирзиеев

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили увеличение поставко российских нефти и газа. Об этом узбекистанский лидер заявил по... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:33+0300

2024-05-27T17:33+0300

2024-05-27T17:33+0300

энергетика

шавкат мирзиеев

газ

нефть

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили увеличение поставко российских нефти и газа. Об этом узбекистанский лидер заявил по итогам переговоров.Он напомнил, что поставки российского газа в Узбекистан запустили в прошлом году. "В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - добавил Мирзиеев.Накануне Путин заявил, что Россия при необходимости готова нарастить объемы экспорта газа в Узбекистан.

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узбекистан

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шавкат мирзиеев, газ, нефть, узбекистан, россия