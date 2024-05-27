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Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ
Киев получит от Испании рекордный объем военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро, сообщает издание Pais. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:59+0300
2024-05-27T09:59+0300
спецоперация на украине
украина
испания
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Киев получит от Испании рекордный объем военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро, сообщает издание Pais."В отличие от прошлых лет, большая часть вооружения не будет взята из арсеналов и складов армии, а будет специально произведена испанской промышленностью", — сказано в материале.Ко всему прочему, испанские компании, такие как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal и Instalaza, будут поставят Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, тактические транспортные средства, оптико-электронное оборудование для наблюдения и разведки, десантные минометы и переносные ракетные установки.Кроме того, Испания расширит программу боевой подготовки украинских солдат и передаст Украине шесть ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4.Заказчиком нового оружия является Министерство обороны Испании, которое намерено запросить финансирование из специального фонда ЕС.
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украина, испания, финансы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ИСПАНИЯ, Финансы
09:59 27.05.2024
 
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ

Pais: Испания выделит Украине военную помощь на более чем 1,1 миллиарда евро

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Киев получит от Испании рекордный объем военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро, сообщает издание Pais.
"В отличие от прошлых лет, большая часть вооружения не будет взята из арсеналов и складов армии, а будет специально произведена испанской промышленностью", — сказано в материале.
Ко всему прочему, испанские компании, такие как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal и Instalaza, будут поставят Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, тактические транспортные средства, оптико-электронное оборудование для наблюдения и разведки, десантные минометы и переносные ракетные установки.
Кроме того, Испания расширит программу боевой подготовки украинских солдат и передаст Украине шесть ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4.
Заказчиком нового оружия является Министерство обороны Испании, которое намерено запросить финансирование из специального фонда ЕС.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАИСПАНИЯФинансы
 
 
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