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Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ

Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ

Киев получит от Испании рекордный объем военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро, сообщает издание Pais. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:59+0300

2024-05-27T09:59+0300

2024-05-27T09:59+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Киев получит от Испании рекордный объем военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро, сообщает издание Pais."В отличие от прошлых лет, большая часть вооружения не будет взята из арсеналов и складов армии, а будет специально произведена испанской промышленностью", — сказано в материале.Ко всему прочему, испанские компании, такие как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal и Instalaza, будут поставят Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, тактические транспортные средства, оптико-электронное оборудование для наблюдения и разведки, десантные минометы и переносные ракетные установки.Кроме того, Испания расширит программу боевой подготовки украинских солдат и передаст Украине шесть ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4.Заказчиком нового оружия является Министерство обороны Испании, которое намерено запросить финансирование из специального фонда ЕС.

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украина, испания, финансы