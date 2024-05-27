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Неожиданный ход: Европа нашла способ заполучить еще больше российского газа

Неожиданный ход: Европа нашла способ заполучить еще больше российского газа - 27.05.2024, ПРАЙМ

Неожиданный ход: Европа нашла способ заполучить еще больше российского газа

Европа продолжает наращивать закупки российского СПГ, но параллельно хочет ввести против него санкции. К вопросу подходят с осторожностью: сначала хотят оценить | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T04:04+0300

2024-05-27T04:04+0300

2024-05-27T04:04+0300

статья

спг

импорт спг

поставки спг

мировой рынок спг

экспорт спг

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Европа продолжает наращивать закупки российского СПГ, но параллельно хочет ввести против него санкции. К вопросу подходят с осторожностью: сначала хотят оценить последствия ограничений на импорт трубопроводного газа. Точнее, выяснить, не ударит ли запрет по экономике Евросоюза сильнее, чем по российской. Опасения небеспочвенны: эффект энергокризиса не исчерпан, а СПГ-поставки – крайне чувствительный для ЕС сегмент. Какие газовые маневры запланировали в Европе, и что они означают для России – в материале "Прайм"."Нужно посмотреть"О том, что ЕС намерен запретить поставки сжиженного природного газа из России, стало известно еще в апреле. В 14-й пакет санкций хотят включить эмбарго на ввоз СПГ и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта СПГ в третьи страны.К решительным действиям готовы далеко не все. В конце мая стало известно, что Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию. Они просят оценить, какой ущерб экономике стран ЕС могут нанести ограничения на импорт СПГ из России, сообщило Reuters.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОпасения понятны - в 2023 году Европа обеспечила наибольшие темпы роста спроса на российский сжиженный природный газ. Страны ЕС приобрели его на 6,1 миллиарда евро. Испания и Бельгия стали самыми крупными клиентами России в Европейском союзе. Доля российского импорта СПГ в Испании - 26,5%, в Бельгии - 37,2%.И в этом году Россия по-прежнему на втором место по объему СПГ- поставок в Европу. Как показали данные Евростата, одна только Италия в марте нарастила закупки российского СПГ в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года. Испания также резко нарастила импорт - в 1,7 раза, до 196 миллионов евро, что позволило ей стать вторым основным покупателем российского газа. Тройку лидеров по закупкам замыкает Венгрия со 174 миллионами евро против 210 миллионов месяцем ранее. Среди других основных покупателей, как и ранее – Бельгия, Греция, Франция.Как утверждают собеседники Reuters, поддержка новых ограничений в Евросоюзе очень высока, в том числе, и на импорт российского газа.Однако, во-первых, на разработку следующего пакета санкций против России странам ЕС понадобится еще несколько недель. А кроме того, утвердить их намерены до июля - когда председателем ЕС станет Венгрия, известная своей лояльной позицией к России.Наблюдатели констатируют: и на этот раз Европа хочет сделать так, чтобы не нанести ущерб своим потребителям и искусственно не сформировать дефицит на газовом рынке ЕС. А кроме того, предыдущие санкции уже запрещали европейским компаниям участвовать в российских СПГ-проектах, но желаемого результата не принесли.Не решатся отказатьсяСейчас для Европы никакой СПГ не лишний, а стабильность этих поставок критически важна. Несмотря на то, что США и Катар основные европейские поставщики, сюрпризы все равно могут быть. Отказ от российского СПГ будет означать усиление зависимости от поставок из США, которые не так уж стабильны. Прецеденты, когда в случае благоприятной конъюнктуры в Азии американский газа разворачивался в сторону Тихоокеанского бассейна, что приводило к резкому росту цен на газ в Старом Свете, уже были. Поставки из РФ – более надежный источник, гарантирующий ценовую стабильность."Не случайно ЕС тщательно изучает вопрос запрета на импорт российского СПГ, да и сам запрет можно в случае чего очень быстро снять. Как показала практика, санкционный инструмент оказался палкой с двумя концами, причем второй конец, направленный на Европу, был еще и с утяжелителем – экономика ЕС пострадала сильнее российской. Наиболее очевидные последствия для Европы – рост цен на газ за счет ухода крупного поставщика", - указывает Иван Андриевский, первый вице-президент "Российского союза инженеров"При этом ценовой всплеск может быть как кратковременным, так и вполне долгосрочным трендом – зависит от того, насколько быстро "раскачаются" в США и на Ближнем Востоке с вводом новых СПГ-проектов.Самим не хватаетТаким образом, как считают наблюдатели, вряд ли страны ЕС отважатся обрубить себе импорт СПГ. А вот запрет на его реэкспорт в портах стран ЕС - Бельгии и Франции - более вероятен. Эта мера не слишком угрожает России, поскольку именно европейские страны в большинстве случаев являются конечными потребителями нашего газа, считает Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Большая часть российского арктического газа "переваливается" через эти порты: газ перегружается с танкеров ледового класса на обычные танкеры, на которых СПГ доставляется по всему миру.И здесь экономисты указывают на другой аспект. Похоже, страны ЕС вступают в жесткую конкуренцию со странами Азии, и могут отбирать те объемы газа, которые были предназначены для Индии и Китая, вызывая недовольство последних."Таким образом, нынешние санкции в отношении СПГ не являются по существу торговым эмбарго, а выступают лишь инструментом регулирования рынка со стороны ЕС. Фактически – это запрет на реэкспорт российского СПГ, в результате которого его импорт в страны Европы как пункт конечного потребления лишь возрастет", - подчеркивает Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Передел глобального рынкаРоссийские экспортеры, привыкшие к санкционному гнету, продолжат и дальше диверсифицировать экспортные направления - причем галопирующими темпами. Наиболее перспективный регион — Азиатско-тихоокеанский. По прогнозам S&P Global, спрос на СПГ там вырастет в 4 раза к 2033 году."Российский СПГ дешевле, чем катарский, американский или австралийский, а экспортеры не обременены чрезмерными регуляторными ограничениями, что позволяет демонстрировать высокую гибкость ценовой политики и, как следствие, отличную конкурентоспособность" - подчеркивает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Только в Китай по итогам 2023-го года Россия нарастила объем поставок СПГ на 23 процента. В общей структуре китайского импорта СПГ Россия заняла третье место, уступив Австралии и Катару."Юго-Восточная Азия также является важной альтернативой. Вьетнам развивает энергетические мощности и строит СПГ-терминалы. Таиланд стремится к диверсификации энергетических источников и увеличивает импорт СПГ. Мьянма, Лаос и Камбоджа - - перспективные рынки в будущем. Южная Корея и Япония, крупнейшие импортёры СПГ, заинтересованы в диверсификации поставок", - указывает Евгений Янин, эксперт по международным отношениям России и Китая.Наконец, Турция (несмотря на членство в НАТО и сотрудничество с ЕС) стремится к энергетической независимости и диверсификации источников. Она остается возможным партнёром для России в области СПГ.Если Евросоюз в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, Москва не останется без покупателей в других частях мира, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. Он подчеркнул, что любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал с учетом глобального характера рынка СПГ и роста спроса на сжиженный газ.По прогнозам Россия может увеличить экспорт СПГ до 100 миллионов тонн уже к 2030 году. Таким образом, доля России на мировом рынке удвоится и достигнет 20%.

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

спг, импорт спг, поставки спг, мировой рынок спг, экспорт спг