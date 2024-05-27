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Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома
Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома
Российская Федерация и Республика Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам российского газа на долгосрочной основе и продолжат... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:40+0300
2024-05-27T16:40+0300
2024-05-27T16:57+0300
энергетика
россия
поставки газа
узбекистан
газ
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Республика Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам российского газа на долгосрочной основе и продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома.Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовано на сайте Кремля.В частности, в совместном заявлении указывается: "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы".Также сообщается, что стороны договорились, что продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома и приветствовали подписание протокола по строительству в Узбекистане АЭС.
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россия, поставки газа, узбекистан, газ, аэс
Энергетика, РОССИЯ, поставки газа, УЗБЕКИСТАН, Газ, АЭС
Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставке российского газа
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Республика Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам российского газа на долгосрочной основе и продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома.
Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовано на сайте Кремля.
В частности, в совместном заявлении указывается: "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы".
Также сообщается, что стороны договорились, что продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома и приветствовали подписание протокола по строительству в Узбекистане АЭС.
Путин пригласил Мирзиеева посетить Россию