https://1prime.ru/20240527/gaz-848554697.html

Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома

Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан договорились о поставках газа и развитии мирного атома

Российская Федерация и Республика Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам российского газа на долгосрочной основе и продолжат... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:40+0300

2024-05-27T16:40+0300

2024-05-27T16:57+0300

энергетика

россия

поставки газа

узбекистан

газ

аэс

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Республика Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам российского газа на долгосрочной основе и продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома.Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовано на сайте Кремля.В частности, в совместном заявлении указывается: "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы".Также сообщается, что стороны договорились, что продолжат развивать сотрудничество в сфере мирного атома и приветствовали подписание протокола по строительству в Узбекистане АЭС.

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россия, поставки газа, узбекистан, газ, аэс