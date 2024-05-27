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Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России
Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России
О трех самых дешевых в обслуживании моделях из Китая "Российской газете" рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:01+0300
2024-05-27T11:01+0300
авто
haval
chery tiggo 7 pro
geely
автомобили geely
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. О трех самых дешевых в обслуживании моделях из Китая "Российской газете" рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.Он привел в пример три модели – кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов. Также эксперт напомнил, что у многих дилеров по-прежнему есть разные специальные предложения, позволяющие провести техобслуживание китайского автомобиля еще дешевле.В конце мая россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6. Бортовой компьютер кроссовера некорректно передает данные о расходе топлива. Согласно подсчетам, расход топлива оказался на два-три литра больше на 100 километров пути, сообщал журнал "За рулем".
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авто, haval, chery tiggo 7 pro, geely, автомобили geely
Авто, Haval, Chery Tiggo 7 PRO, Geely, автомобили Geely
11:01 27.05.2024
 
Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России

Fresh назвал три китайских автомобиля, которыми владеть в РФ выгоднее всего

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. О трех самых дешевых в обслуживании моделях из Китая "Российской газете" рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.
Он привел в пример три модели – кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.
Также эксперт напомнил, что у многих дилеров по-прежнему есть разные специальные предложения, позволяющие провести техобслуживание китайского автомобиля еще дешевле.
В конце мая россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6. Бортовой компьютер кроссовера некорректно передает данные о расходе топлива. Согласно подсчетам, расход топлива оказался на два-три литра больше на 100 километров пути, сообщал журнал "За рулем".
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АвтоHavalChery Tiggo 7 PROGeelyавтомобили Geely
 
 
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