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Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину

Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину

Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:48+0300

2024-05-27T15:48+0300

2024-05-27T15:48+0300

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - сказал он.Лавров добавил, что на переговорах не обсуждались вопросы, которые не затрагивают российско-узбекские отношения.27 мая в Ташкенте состоялись переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

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сергей лавров, украина, россия, узбекистан