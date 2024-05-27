https://1prime.ru/20240527/lavrov-848552517.html
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину
Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:48+0300
2024-05-27T15:48+0300
2024-05-27T15:48+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
украина
россия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_6b48d229bbcdc9bca6697d4e1ab62686.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - сказал он.Лавров добавил, что на переговорах не обсуждались вопросы, которые не затрагивают российско-узбекские отношения.27 мая в Ташкенте состоялись переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
украина
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_0b7dfd34bb27e508217749e9117f88f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, россия, узбекистан
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, УКРАИНА, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину
Лавров заявил, что у России и Узбекистана нет расхождений по Украине
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - сказал он.
Лавров добавил, что на переговорах не обсуждались вопросы, которые не затрагивают российско-узбекские отношения.
27 мая в Ташкенте состоялись переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.