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Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину
Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:48+0300
2024-05-27T15:48+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
украина
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - сказал он.Лавров добавил, что на переговорах не обсуждались вопросы, которые не затрагивают российско-узбекские отношения.27 мая в Ташкенте состоялись переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
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сергей лавров, украина, россия, узбекистан
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, УКРАИНА, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
15:48 27.05.2024
 
Лавров рассказал о взглядах России и Узбекистана на Украину

Лавров заявил, что у России и Узбекистана нет расхождений по Украине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Позиции России и Узбекистана по Украине не расходятся, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - сказал он.
Лавров добавил, что на переговорах не обсуждались вопросы, которые не затрагивают российско-узбекские отношения.
27 мая в Ташкенте состоялись переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровУКРАИНАРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
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