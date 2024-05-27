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"Как можно?" Французы грубо остановили Макрона на улице из-за Украины
"Как можно?" Французы грубо остановили Макрона на улице из-за Украины - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Как можно?" Французы грубо остановили Макрона на улице из-за Украины
Жители коммуны Туркуэн бесцеремонно остановили на улице президента Франции Эммануэля Макрона и в грубой форме спросили главу государства, почему миллиарды евро... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T23:30+0300
2024-05-27T23:30+0300
2024-05-27T23:31+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
помощь украине
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Жители коммуны Туркуэн бесцеремонно остановили на улице президента Франции Эммануэля Макрона и в грубой форме спросили главу государства, почему миллиарды евро утекают на Украину, тогда как многие граждане Франции испытывают нужду. Об этом рассказывает издание Le Journal De Dimanche.Как сообщается в материале, Макрон проводил встречу с жителями Туркуэна перед посещением футбольного матча "ПСЖ" — "Лион". В ходе встречи один из горожан грубо остановил президента и начал эмоционально задавать неудобные вопросы.В частности, он спросил: "В настоящее время большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французам?"Стараясь обстоятельно ответить, Макрон начал утверждать, что это делается "для будущего" Франции, а также заметил, что сегодня поддержка Украины со стороны европейского государства — в порядке вещей.Однако горожанин перебил главу Пятой республики: "Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?"По данным издания, человек, смело задававший вопросы президенту, является популярным тиктокером, на которого подписаны порядка ста тысяч пользователей.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских подразделений на Украину, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинского руководства поступит соответствующая просьба.
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эммануэль макрон, помощь украине
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, помощь Украине
"Как можно?" Французы грубо остановили Макрона на улице из-за Украины
Journal De Dimanche: французы грубо остановили Макрона с вопросом об Украине
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ.
Жители коммуны Туркуэн бесцеремонно остановили на улице президента Франции Эммануэля Макрона и в грубой форме спросили главу государства, почему миллиарды евро утекают на Украину, тогда как многие граждане Франции испытывают нужду. Об этом рассказывает издание Le Journal De Dimanche
.
Как сообщается в материале, Макрон проводил встречу с жителями Туркуэна перед посещением футбольного матча "ПСЖ" — "Лион". В ходе встречи один из горожан грубо остановил президента и начал эмоционально задавать неудобные вопросы.
В частности, он спросил: "В настоящее время большая часть Франции страдает. Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французам?"
Стараясь обстоятельно ответить, Макрон начал утверждать, что это делается "для будущего" Франции, а также заметил, что сегодня поддержка Украины со стороны европейского государства — в порядке вещей.
"Все решает безопасность, дурачок". Макрон теряет избирателей из-за Украины
Однако горожанин перебил главу Пятой республики: "Но тем временем французы голодают. А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?"
По данным издания, человек, смело задававший вопросы президенту, является популярным тиктокером, на которого подписаны порядка ста тысяч пользователей.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских подразделений на Украину, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинского руководства поступит соответствующая просьба.