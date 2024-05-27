https://1prime.ru/20240527/mclaren-848547408.html

Россиянам предложили уникальный автомобиль по цене Lada Vesta

Россиянам предложили уникальный автомобиль по цене Lada Vesta - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам предложили уникальный автомобиль по цене Lada Vesta

Компания McLaren представила новую версию своей модели Senna в уникальной окраске. Она выполнена в память о легенде Формулы-1 — гонщике Айртоне Сенне. Новой... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:37+0300

2024-05-27T14:37+0300

2024-05-27T15:04+0300

экономика

авто

lada vesta

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания McLaren представила новую версию своей модели Senna в уникальной окраске. Она выполнена в память о легенде Формулы-1 — гонщике Айртоне Сенне. Новой модели дали название Senna Sempre. Эта машина не предназначена для продажи. Но компания Amalgam планирует выпустить 30 ее копий в масштабе 1:8 для коллекционеров. Цена одной копии составляет 21 385 долларов (около 1,92 млн рублей). Данная сумма примерно равна цене новой Lada Vesta. Об этом сообщил портал Speedme.ru.Отмечается, что специальная разработка от Amalgam поражает воображение своим качеством. Модель подробно детализирована и особенно впечатляет ее окраска, где даже лицо Сенны в виде точечной матрицы тщательно прорисовано на задних крыльях.По данным портала, на дизайн и изготовление реплики росписи потребовалось 3000 часов. При этом сборка каждой модели занимает еще 300 часов и выполняется строго вручную.Модель также обладает детализированным интерьером, который можно рассмотреть через открытые двери, и битурбированным 4.0-литровым двигателем V8 видным через прозрачную крышку двигателя.

https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lada vesta