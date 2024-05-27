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Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане
Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане - 27.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане
Проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане существуют, необходимо искать выходы, в частности развивать системы оплаты с использованием QR-кодов, сообщил... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:22+0300
2024-05-27T15:23+0300
экономика
карта "мир"
антон силуанов
узбекистан
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане существуют, необходимо искать выходы, в частности развивать системы оплаты с использованием QR-кодов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. "Просто, действительно, проблемы с расчетами картой "Мир" существуют. И они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты "Мир", - сказал Силуанов. "Понятно, что это санкционная тема, и понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это создает определенные риски. Надо искать выходы", - добавил министр.НСПК - оператор платежной системы "Мир" - попала под санкции США в феврале. В апреле НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир". А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․В апреле первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов.
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карта "мир", антон силуанов, узбекистан
Экономика, карта "Мир", Антон Силуанов, УЗБЕКИСТАН
15:22 27.05.2024 (обновлено: 15:23 27.05.2024)
 
Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане

Силуанов: проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане есть, нужно искать выходы

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКарта Москвича
Карта Москвича - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане существуют, необходимо искать выходы, в частности развивать системы оплаты с использованием QR-кодов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Просто, действительно, проблемы с расчетами картой "Мир" существуют. И они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты "Мир", - сказал Силуанов.
"Понятно, что это санкционная тема, и понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это создает определенные риски. Надо искать выходы", - добавил министр.
НСПК - оператор платежной системы "Мир" - попала под санкции США в феврале. В апреле НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир". А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․
В апреле первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов.
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
В России предложили включить НСПК в антиотмывочное регулирование
14 мая, 11:12
 
Экономикакарта "Мир"Антон СилуановУЗБЕКИСТАН
 
 
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