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НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг - 27.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг - 27.05.2024, ПРАЙМ
НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не планирует готовить военных на территории Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:21+0300
2024-05-27T10:49+0300
спецоперация на украине
нато
украина
солдаты
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО не планирует готовить военных на территории Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", — заметил генсек НАТО.По словам Столтенберга, новая структура НАТО, которую планируется обсудить в Соединенных Штатах, позволит более эффективно помогать Украине, включая подготовку военного персонала.Ранее Россия направила ноту странам НАТО, выражая свое недовольство поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что такие поставки являются законными целями для России, и заявил, что страны НАТО "играют с огнем", осуществляя эти поставки.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада будут иметь негативный эффект на переговоры между двумя государствами.
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нато, украина, солдаты, йенс столтенберг
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, солдаты, Йенс Столтенберг
10:21 27.05.2024 (обновлено: 10:49 27.05.2024)
 
НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО не собирается начинать подготовку военных на территории Украины

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО не планирует готовить военных на территории Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", — заметил генсек НАТО.
По словам Столтенберга, новая структура НАТО, которую планируется обсудить в Соединенных Штатах, позволит более эффективно помогать Украине, включая подготовку военного персонала.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО, выражая свое недовольство поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что такие поставки являются законными целями для России, и заявил, что страны НАТО "играют с огнем", осуществляя эти поставки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада будут иметь негативный эффект на переговоры между двумя государствами.
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Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАсолдатыЙенс Столтенберг
 
 
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