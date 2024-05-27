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НАТО готовится к "долгому конфликту" на Украине, заявил Столтенберг
НАТО готовится к "долгому конфликту" на Украине, заявил Столтенберг - 27.05.2024, ПРАЙМ
НАТО готовится к "долгому конфликту" на Украине, заявил Столтенберг
НАТО принимает решение по укрпелению поддержки Киева исходя из подготовки к "долгому конфликту". Такое мнение выразил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:48+0300
2024-05-27T10:48+0300
2024-05-27T11:22+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО принимает решение по укрпелению поддержки Киева исходя из подготовки к "долгому конфликту". Такое мнение выразил генсек альянса Йенс Столтенберг."Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", — заметил он.Генсек НАТО отметил необходимость усиления координации поддержки, военной подготовки и финансирования на долгосрочной основе.Ранее Столтенберг выразил свою поддержку снятия ограничений на использование западного оружия Киевом для атак по территории России. Он указал на то, что Украина подвергается ударам ракет и артиллерии, и им трудно отвечать на эти угрозы из-за существующих ограничений.
https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html
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нато, россия, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
НАТО готовится к "долгому конфликту" на Украине, заявил Столтенберг
Столтенберг: альянс готовится к "долгому конфликту" на Украине
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО принимает решение по укрпелению поддержки Киева исходя из подготовки к "долгому конфликту". Такое мнение выразил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", — заметил он.
Генсек НАТО отметил необходимость усиления координации поддержки, военной подготовки и финансирования на долгосрочной основе.
Ранее Столтенберг выразил свою поддержку снятия ограничений на использование западного оружия Киевом для атак по территории России. Он указал на то, что Украина подвергается ударам ракет и артиллерии, и им трудно отвечать на эти угрозы из-за существующих ограничений.
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг