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Цены на нефть пошли вверх на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/neft-848545988.html
Цены на нефть пошли вверх на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+
Цены на нефть пошли вверх на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть пошли вверх на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+
Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник днем, внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированного на начало июня заседания ОПЕК+, свидетельствуют... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:18+0300
2024-05-27T14:18+0300
экономика
нефть
цены
опек
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник днем, внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированного на начало июня заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7%, до 82,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 78,24 доллара. Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня. На встрече глав делегаций страны ОПЕК+ определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Рынки также обратили внимание на статистику из Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти. Так, прибыль промышленных предприятий Китая выросла в январе-апреле на 4,3% в годовом выражении, как и в январе-марте. В то же время в понедельник торги в Великобритании и США будут закрыты в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов. Аналитики указывают при этом на поддержку цен со стороны спроса. "Мы наблюдали очень сильный спрос в США на прошлой неделе в преддверии длинных выходных по случаю Дня поминовения. Рекордная активность авиарейсов и высокий спрос на бензин должны оказать некоторую поддержку ценам на нефть", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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нефть, цены, опек
Экономика, Нефть, цены, ОПЕК
14:18 27.05.2024
 
Цены на нефть пошли вверх на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть повышаются на ожиданиях вокруг сделки ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник днем, внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированного на начало июня заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7%, до 82,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 78,24 доллара.
Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня. На встрече глав делегаций страны ОПЕК+ определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.
Рынки также обратили внимание на статистику из Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти. Так, прибыль промышленных предприятий Китая выросла в январе-апреле на 4,3% в годовом выражении, как и в январе-марте.
В то же время в понедельник торги в Великобритании и США будут закрыты в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
Аналитики указывают при этом на поддержку цен со стороны спроса. "Мы наблюдали очень сильный спрос в США на прошлой неделе в преддверии длинных выходных по случаю Дня поминовения. Рекордная активность авиарейсов и высокий спрос на бензин должны оказать некоторую поддержку ценам на нефть", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
 
ЭкономикаНефтьценыОПЕК
 
 
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