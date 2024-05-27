https://1prime.ru/20240527/otvetstvennost-848528424.html

В правительстве РФ поддержали введение ответственности за опасную езду

В правительстве РФ поддержали введение ответственности за опасную езду - 27.05.2024, ПРАЙМ

В правительстве РФ поддержали введение ответственности за опасную езду

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T06:38+0300

2024-05-27T06:38+0300

2024-05-27T06:38+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за опасное вождение, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Законопроект создал депутат Госдумы Ярослав Нилов. В нем предлагается дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая будет предусматривать административную ответственность за нарушение ПДД, которое выражается в опасном вождении. Документ предусматривает штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение — лишение прав на срок от одного до трех месяцев. В отзыве сказано, что законопроект не содержит положения, которые закрепляют полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой статьей КоАП. В отзыве также попросили учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета РФ заинтересованным федеральным органам исполнительной власти". "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", — заключили в комиссии. Норма ПДД об опасном вождении вступила в силу летом 2016 года, при этом какие-либо санкций к водителям введены не были.

https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

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