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Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/peskov-848552374.html
Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации
Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации - 27.05.2024, ПРАЙМ
Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации
Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Российская Федерация продолжает СВО, чтобы купировать... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:44+0300
2024-05-27T15:53+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Российская Федерация продолжает СВО, чтобы купировать все угрозы. Об этом в беседе с "Известиями" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе, наносить удары по "военным целям на территории России", отметив, что "некоторые союзники" к сегодняшнему дню уже отменили ограничения по ударам, "Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - подчеркнул генсек альянса."НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт... Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", - отметил Песков . На вопрос, как Россия воспринимает слова Столтенберга, представитель российского президента отметил, что "это не может быть его личным мнением", потому что Столтенберг является официальным лицом, находясь в должности генерального секретаря НАТО. "Так это и воспринимаем", - пояснил Песков, добавив, что " НАТО повышает градус эскалации".
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дмитрий песков, нато, сво
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, НАТО, СВО
15:44 27.05.2024 (обновлено: 15:53 27.05.2024)
 
Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации

Песков: НАТО повышает градус эскалации, РФ продолжает СВО, чтобы купировать угрозы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Российская Федерация продолжает СВО, чтобы купировать все угрозы. Об этом в беседе с "Известиями" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе, наносить удары по "военным целям на территории России", отметив, что "некоторые союзники" к сегодняшнему дню уже отменили ограничения по ударам,
"Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - подчеркнул генсек альянса.
"НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт... Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", - отметил Песков .
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На вопрос, как Россия воспринимает слова Столтенберга, представитель российского президента отметил, что "это не может быть его личным мнением", потому что Столтенберг является официальным лицом, находясь в должности генерального секретаря НАТО.
"Так это и воспринимаем", - пояснил Песков, добавив, что " НАТО повышает градус эскалации".
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковНАТОСВО
 
 
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