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"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:33+0300
2024-05-27T10:33+0300
2024-05-27T10:38+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в социальной сети Х выступил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен."Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — написал Куртен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению политика, союзникам Киева стоит прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это никак не поможет обезопасить Великобританию.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России
Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в социальной сети Х выступил
британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.
"Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — написал Куртен.
По мнению политика, союзникам Киева стоит прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это никак не поможет обезопасить Великобританию.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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