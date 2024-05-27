https://1prime.ru/20240527/rossiya-848534710.html

"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России

"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России

Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:33+0300

2024-05-27T10:33+0300

2024-05-27T10:38+0300

спецоперация на украине

россия

украина

великобритания

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в социальной сети Х выступил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен."Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — написал Куртен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению политика, союзникам Киева стоит прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это никак не поможет обезопасить Великобританию.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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украина

великобритания

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россия, украина, великобритания