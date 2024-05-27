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"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/rossiya-848534710.html
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России
Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:33+0300
2024-05-27T10:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в социальной сети Х выступил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен."Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — написал Куртен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению политика, союзникам Киева стоит прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это никак не поможет обезопасить Великобританию.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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россия, украина, великобритания
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:33 27.05.2024 (обновлено: 10:38 27.05.2024)
 
"Прямо сейчас". В Британии сделали неожиданное заявление о России

Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны уже сейчас восстановить мирные отношения с Москвой и прекратить проводить политику эскалации конфликта на Украине. С таким призывом в социальной сети Х выступил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.
"Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией", — написал Куртен.
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По мнению политика, союзникам Киева стоит прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это никак не поможет обезопасить Великобританию.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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