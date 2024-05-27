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Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке

Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке - 27.05.2024, ПРАЙМ

Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке

На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9,8 миллиона рублей. По информации портала "Автоновости дня", самые выгодные... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T12:20+0300

2024-05-27T12:20+0300

2024-05-27T12:20+0300

авто

внедорожники

toyota

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9,8 миллиона рублей. По информации портала "Автоновости дня", самые выгодные предложения представлены в основном из Владивостока. Другая компания предлагает несколько моделей Sequoia, включая версию Capstone, по цене от 10,3 до 11,5 миллионов рублей с учетом утильсбора и дополнительных расходов. Технические характеристики всех Toyota Sequoia идентичны. Под капотом - гибридная силовая установка i-Force Max мощностью 437 лошадиных сил, состоящая из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. В паре с силовой установкой работает десяти ступенчатая коробка передач. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, toyota