Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/sequoia-848540605.html
Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке
Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке - 27.05.2024, ПРАЙМ
Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке
На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9,8 миллиона рублей. По информации портала "Автоновости дня", самые выгодные... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:20+0300
2024-05-27T12:20+0300
авто
внедорожники
toyota
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848540093_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_702e5a6c814fe8f3a49bc4c00ee286c1.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9,8 миллиона рублей. По информации портала "Автоновости дня", самые выгодные предложения представлены в основном из Владивостока. Другая компания предлагает несколько моделей Sequoia, включая версию Capstone, по цене от 10,3 до 11,5 миллионов рублей с учетом утильсбора и дополнительных расходов. Технические характеристики всех Toyota Sequoia идентичны. Под капотом - гибридная силовая установка i-Force Max мощностью 437 лошадиных сил, состоящая из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. В паре с силовой установкой работает десяти ступенчатая коробка передач. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
https://1prime.ru/20240515/toyota-848177675.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848540093_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a888f42ead3e45ab0d89d6fc3b234022.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, внедорожники, toyota
Авто, внедорожники, Toyota
12:20 27.05.2024
 
Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке

В России стартуют продажи Toyota Sequoia 2024 года за 9,8 млн рублей

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Sequoia
Автомобиль Toyota Sequoia - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : Toyota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9,8 миллиона рублей. По информации портала "Автоновости дня", самые выгодные предложения представлены в основном из Владивостока.
Другая компания предлагает несколько моделей Sequoia, включая версию Capstone, по цене от 10,3 до 11,5 миллионов рублей с учетом утильсбора и дополнительных расходов. Технические характеристики всех Toyota Sequoia идентичны. Под капотом - гибридная силовая установка i-Force Max мощностью 437 лошадиных сил, состоящая из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. В паре с силовой установкой работает десяти ступенчатая коробка передач.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Осенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек
15 мая, 11:05
 
АвтовнедорожникиToyota
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала