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Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий

Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий - 27.05.2024, ПРАЙМ

Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, когда заявил, что Киев вправе наносить удары по территории Российской Федерации... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:23+0300

2024-05-27T15:23+0300

2024-05-27T15:27+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, когда заявил, что Киев вправе наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео с его заявлением размещено в Telegram-канале "Вы слушали маяк".Как ранее высказался генеральный секретарь НАТО, "Украина имеет право" атаковать "военные цели на территории России", отметив, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по ударам."Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - подчеркнул Столтенберг. "Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны члена, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", - сказал Лавров.В связи с заявлением о праве Украины бить по России генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО", добавил глава МИД России. Вместе с тем министр иностранных дел, вице-премьер Италии Таяни, Антонио в ответ на высказывание Столтенберга заявил, что Киев должен использовать западное оружие внутри Украины.

https://1prime.ru/20240526/lavrov-848521919.html

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йенс столтенберг, ракетные удары, россия