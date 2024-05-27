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Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/subaru-848537301.html
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей
Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:28+0300
2024-05-27T11:28+0300
экономика
авто
subaru
покупка автомобиля
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем".Отмечается, что за указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. По мнению издания, эти двигатели в целом надежны, но могут возникать небольшие неисправности, связанные с некачественным топливом. Причем качество топлива особенно сказывается на работе меньшего двигателя. По данным "За рулем", как и другие модели Subaru, Outback BR имеет вариатор Lineatronic, к работе которого как и к системе полного привода, не должно появиться вопросов даже в десятилетнем возрасте. Однако рулевая рейка может потребовать замены на 50 тысячах километров пробега.Авторы материала рекомендуют при покупке данной модели обязательно проехать на ней по мелким неровностям и послушать ее на предмет стуков в рулевом механизме.
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авто, subaru, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Subaru, покупка автомобиля
11:28 27.05.2024
 
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей

Эксперт "ЗР" рассказал, как купить надежный Subaru Outback за два млн рублей

© Фото : SubaruАвтомобиль Subaru Outback
Автомобиль Subaru Outback - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : Subaru
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем".
Отмечается, что за указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. По мнению издания, эти двигатели в целом надежны, но могут возникать небольшие неисправности, связанные с некачественным топливом. Причем качество топлива особенно сказывается на работе меньшего двигателя.
По данным "За рулем", как и другие модели Subaru, Outback BR имеет вариатор Lineatronic, к работе которого как и к системе полного привода, не должно появиться вопросов даже в десятилетнем возрасте. Однако рулевая рейка может потребовать замены на 50 тысячах километров пробега.
Авторы материала рекомендуют при покупке данной модели обязательно проехать на ней по мелким неровностям и послушать ее на предмет стуков в рулевом механизме.
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