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Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей
Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:28+0300
2024-05-27T11:28+0300
2024-05-27T11:28+0300
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем".Отмечается, что за указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. По мнению издания, эти двигатели в целом надежны, но могут возникать небольшие неисправности, связанные с некачественным топливом. Причем качество топлива особенно сказывается на работе меньшего двигателя. По данным "За рулем", как и другие модели Subaru, Outback BR имеет вариатор Lineatronic, к работе которого как и к системе полного привода, не должно появиться вопросов даже в десятилетнем возрасте. Однако рулевая рейка может потребовать замены на 50 тысячах километров пробега.Авторы материала рекомендуют при покупке данной модели обязательно проехать на ней по мелким неровностям и послушать ее на предмет стуков в рулевом механизме.
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авто, subaru, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Subaru, покупка автомобиля
Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей
Эксперт "ЗР" рассказал, как купить надежный Subaru Outback за два млн рублей
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ.
Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем"
.
Отмечается, что за указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. По мнению издания, эти двигатели в целом надежны, но могут возникать небольшие неисправности, связанные с некачественным топливом. Причем качество топлива особенно сказывается на работе меньшего двигателя.
По данным "За рулем", как и другие модели Subaru, Outback BR имеет вариатор Lineatronic, к работе которого как и к системе полного привода, не должно появиться вопросов даже в десятилетнем возрасте. Однако рулевая рейка может потребовать замены на 50 тысячах километров пробега.
Авторы материала рекомендуют при покупке данной модели обязательно проехать на ней по мелким неровностям и послушать ее на предмет стуков в рулевом механизме.
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