https://1prime.ru/20240527/subaru-848537301.html

Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей

Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как купить Subaru Outback за два миллиона рублей

Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:28+0300

2024-05-27T11:28+0300

2024-05-27T11:28+0300

экономика

авто

subaru

покупка автомобиля

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если нужна машина с хорошими внедорожными свойствами и при этом необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем".Отмечается, что за указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. По мнению издания, эти двигатели в целом надежны, но могут возникать небольшие неисправности, связанные с некачественным топливом. Причем качество топлива особенно сказывается на работе меньшего двигателя. По данным "За рулем", как и другие модели Subaru, Outback BR имеет вариатор Lineatronic, к работе которого как и к системе полного привода, не должно появиться вопросов даже в десятилетнем возрасте. Однако рулевая рейка может потребовать замены на 50 тысячах километров пробега.Авторы материала рекомендуют при покупке данной модели обязательно проехать на ней по мелким неровностям и послушать ее на предмет стуков в рулевом механизме.

https://1prime.ru/20240527/avto-848537063.html

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авто, subaru, покупка автомобиля