https://1prime.ru/20240527/svo-848573541.html

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России - 27.05.2024, ПРАЙМ

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России

Запад в лице генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга радикально меняет правила, призывая к нанесению ударов натовским оружием по объектам в глубине... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:39+0300

2024-05-27T17:39+0300

2024-05-27T17:52+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Запад в лице генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга радикально меняет правила, призывая к нанесению ударов натовским оружием по объектам в глубине территории Российской Федерации. Об этом в соцсети Х заявил норвежский политолог Гленн Дизен."Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО, - написал политолог. - Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами"."Это закончится очень плохо", — предупредил Дизен.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", отметив, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по ударам.Комментируя это заявление, представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит СВО, чтобы купировать все угрозы.

https://1prime.ru/20240527/stoltenberg-848548451.html

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йенс столтенберг, ракетные удары, россия