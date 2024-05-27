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Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Запад в лице генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга радикально меняет правила, призывая к нанесению ударов натовским оружием по объектам в глубине... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:39+0300
2024-05-27T17:39+0300
2024-05-27T17:52+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Запад в лице генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга радикально меняет правила, призывая к нанесению ударов натовским оружием по объектам в глубине территории Российской Федерации. Об этом в соцсети Х заявил норвежский политолог Гленн Дизен."Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО, - написал политолог. - Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами"."Это закончится очень плохо", — предупредил Дизен.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", отметив, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по ударам.Комментируя это заявление, представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит СВО, чтобы купировать все угрозы.
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йенс столтенберг, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, ракетные удары, РОССИЯ
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Политолог Дизен: Запад радикально меняет правила, говоря об ударах вглубь России
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ.
Запад в лице генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга радикально меняет правила, призывая к нанесению ударов натовским оружием по объектам в глубине территории Российской Федерации. Об этом в соцсети Х
заявил норвежский политолог Гленн Дизен.
"Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО, - написал политолог. - Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами".
"Это закончится очень плохо", — предупредил Дизен.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России", отметив, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по ударам.
Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий
Комментируя это заявление, представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит СВО, чтобы купировать все угрозы.