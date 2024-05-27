https://1prime.ru/20240527/svo-848576118.html
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро
На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:03+0300
2024-05-27T19:03+0300
2024-05-27T19:03+0300
спецоперация на украине
европа
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании глав МИД государств ЕС. "У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы, - заявил Боррель. - Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи". Министр иностранных дел председательствующей на текущий момент в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки на Украину.
https://1prime.ru/20240527/finansy-848532956.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, военная помощь Украине
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро
Боррель: в ЕС заблокировали семь решений по военной помощи Киеву на €5 млрд
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании глав МИД государств ЕС.
"У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы, - заявил Боррель. - Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи".
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ
Министр иностранных дел председательствующей на текущий момент в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки на Украину.