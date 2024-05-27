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В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро
На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:03+0300
2024-05-27T19:03+0300
спецоперация на украине
европа
военная помощь украине
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании глав МИД государств ЕС. "У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы, - заявил Боррель. - Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи". Министр иностранных дел председательствующей на текущий момент в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки на Украину.
https://1prime.ru/20240527/finansy-848532956.html
европа
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европа, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, военная помощь Украине
19:03 27.05.2024
 
В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро

Боррель: в ЕС заблокировали семь решений по военной помощи Киеву на €5 млрд

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании глав МИД государств ЕС.
"У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы, - заявил Боррель. - Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи, сообщают СМИ
09:59
Министр иностранных дел председательствующей на текущий момент в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки на Украину.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАвоенная помощь Украине
 
 
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