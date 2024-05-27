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В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро

В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро

На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T19:03+0300

2024-05-27T19:03+0300

2024-05-27T19:03+0300

спецоперация на украине

европа

военная помощь украине

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На текущий момент в Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на €5 млрд, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании глав МИД государств ЕС. "У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы, - заявил Боррель. - Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи". Министр иностранных дел председательствующей на текущий момент в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки на Украину.

https://1prime.ru/20240527/finansy-848532956.html

европа

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европа, военная помощь украине