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Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время"

Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время"

Общаясь с военнослужащими на полигоне Песочненский в Ленинградской области, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе России... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T21:16+0300

2024-05-27T21:16+0300

2024-05-27T21:16+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

сво

победа

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Общаясь с военнослужащими на полигоне Песочненский в Ленинградской области, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе России в самое ближайшее время. Видео беседы размещено на Telegram-канале Медведева."Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов", - сказал зампред Совбеза.После этого он уточнил: "А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим".

https://1prime.ru/20240526/medvedev-848521068.html

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дмитрий медведев, сво, победа