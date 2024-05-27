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Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время"
Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время"
Общаясь с военнослужащими на полигоне Песочненский в Ленинградской области, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе России... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T21:16+0300
2024-05-27T21:16+0300
2024-05-27T21:16+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Общаясь с военнослужащими на полигоне Песочненский в Ленинградской области, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе России в самое ближайшее время. Видео беседы размещено на Telegram-канале Медведева."Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов", - сказал зампред Совбеза.После этого он уточнил: "А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим".
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дмитрий медведев, сво, победа
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, СВО, победа
Медведев заявил о победе "в самое ближайшее время"
Медведев: Россия добьется победы в самое ближайшее время
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Общаясь с военнослужащими на полигоне Песочненский в Ленинградской области, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в победе России в самое ближайшее время. Видео беседы размещено на Telegram-канале Медведева.
"Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов", - сказал зампред Совбеза.
Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям
После этого он уточнил: "А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим".