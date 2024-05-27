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Бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% от своей численности
Бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% от своей численности - 27.05.2024, ПРАЙМ
Бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% от своей численности
Пятая бригада ВС Украины, воюющая у Часова Яра (ДНР), в течение двух лет лишилась 40% от своей первоначальной численности. Об этом пишет британская Times. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T21:45+0300
2024-05-27T21:45+0300
2024-05-27T21:54+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пятая бригада ВС Украины, воюющая у Часова Яра (ДНР), в течение двух лет лишилась 40% от своей первоначальной численности. Об этом пишет британская Times. В материале указывается: "После более двух лет боев.... бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности". Как сообщает газета, пятая бригада была опустошена боевыми потерями, болезнями и дезертирством, в результате чего на сегодняшний день она на 90% состоит из мобилизованных. Издание отмечает, что офицеры в этом подразделении быстро продвигаются по службе - а свидетельствует о значительных потерях среди профессиональных военных ВСУ, которых постоянно атакуют российские дроны и снайперы. Вместе с тем издание сообщает, что пятая бригада испытывает нехватку боеприпасов. Майор подразделения, чьи слова передает газета, существенная часть недавно поставленной Соединенными Штатами помощи была направлена на харьковское направление. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра, российские бойцы ведут боевые действия уже в черте города.
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сво, всу, потери
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, потери
Бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% от своей численности
Times: бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, с 2022 г. потеряла 40% личного состава
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пятая бригада ВС Украины, воюющая у Часова Яра (ДНР), в течение двух лет лишилась 40% от своей первоначальной численности. Об этом пишет британская Times.
В материале указывается: "После более двух лет боев.... бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности".
Как сообщает газета, пятая бригада была опустошена боевыми потерями, болезнями и дезертирством, в результате чего на сегодняшний день она на 90% состоит из мобилизованных. Издание отмечает, что офицеры в этом подразделении быстро продвигаются по службе - а свидетельствует о значительных потерях среди профессиональных военных ВСУ, которых постоянно атакуют российские дроны и снайперы.
Вместе с тем издание сообщает, что пятая бригада испытывает нехватку боеприпасов. Майор подразделения, чьи слова передает газета, существенная часть недавно поставленной Соединенными Штатами помощи была направлена на харьковское направление.
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишет NYT
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра, российские бойцы ведут боевые действия уже в черте города.