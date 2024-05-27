https://1prime.ru/20240527/svo-848579969.html

В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра

В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра

В настоящий момент идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости координатор по... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T22:15+0300

2024-05-27T22:15+0300

2024-05-27T22:21+0300

спецоперация на украине

сво

освобождение

https://cdnn.1prime.ru/img/82365/74/823657435_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2c6d44d932ee35893c48272abd32eeb7.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящий момент идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны, - сказал депутат, после чего добавил: - Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью".По его словам, каждый дом и переулок в Часов Яре ВСУ превратили в укрепрайоны. "Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников, - рассказывает Водолацкий. - С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам ВСУ возле населенного пункта Раздоловка и города Часова Яра в ДНР. Потери украинских войск, по данным МО РФ, составили свыше 460 человек.

https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, освобождение