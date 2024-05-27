Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240527/svo-848579969.html
В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра
В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра
В настоящий момент идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости координатор по... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T22:15+0300
2024-05-27T22:21+0300
спецоперация на украине
сво
освобождение
https://cdnn.1prime.ru/img/82365/74/823657435_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2c6d44d932ee35893c48272abd32eeb7.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящий момент идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны, - сказал депутат, после чего добавил: - Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью".По его словам, каждый дом и переулок в Часов Яре ВСУ превратили в укрепрайоны. "Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников, - рассказывает Водолацкий. - С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам ВСУ возле населенного пункта Раздоловка и города Часова Яра в ДНР. Потери украинских войск, по данным МО РФ, составили свыше 460 человек.
https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82365/74/823657435_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8e8807f5af531271846e3c9353a7fc04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, освобождение
Спецоперация на Украине, СВО, Освобождение
22:15 27.05.2024 (обновлено: 22:21 27.05.2024)
 
В Госдуме заявили о скором и полном освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время –

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАртиллеристы сирийской армии на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии
Артиллеристы сирийской армии на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящий момент идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны, - сказал депутат, после чего добавил: - Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью".
По его словам, каждый дом и переулок в Часов Яре ВСУ превратили в укрепрайоны.
"Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников, - рассказывает Водолацкий. - С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации".
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Вчера, 23:38
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам ВСУ возле населенного пункта Раздоловка и города Часова Яра в ДНР. Потери украинских войск, по данным МО РФ, составили свыше 460 человек.
 
Спецоперация на УкраинеСВООсвобождение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала