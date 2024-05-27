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"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
Когда украинские войска начали наносить удары по российским регионам, ни Киев, ни его союзники не подумали, к каким последствиям могут привести эти обстрелы... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T22:40+0300
2024-05-27T22:40+0300
2024-05-27T22:41+0300
спецоперация на украине
россия
всу
ошибка
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Когда украинские войска начали наносить удары по российским регионам, ни Киев, ни его союзники не подумали, к каким последствиям могут привести эти обстрелы. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-сотрудник Госдепа, капитан морской пехоты США в отставке Мэтью Хох."Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние, - заявил офицер. - Они не подумали, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе".При этом Хох прямо заявил, что Россия, обладая преимуществом, победит в конфликте, тем более Североатлантический альянс и Украина продолжают совершать ошибки."Они (российские войска – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — заключил отставной офицер.Вооруженные силы Украины фактически в каждодневном режиме атакуют гражданские объекты и инфраструктуру в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. По заявлению президент России Владимира Путина, из-за обстрелов ВСУ жилых кварталов в Белгороде Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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россия, всу, ошибка
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ошибка
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
Экс-сотрудник Госдепа: буферная зона на Украине появится из-за ошибки ВСУ и НАТО
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ.
Когда украинские войска начали наносить удары по российским регионам, ни Киев, ни его союзники не подумали, к каким последствиям могут привести эти обстрелы. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал экс-сотрудник Госдепа, капитан морской пехоты США в отставке Мэтью Хох.
"Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние, - заявил офицер. - Они не подумали, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе".
При этом Хох прямо заявил, что Россия, обладая преимуществом, победит в конфликте, тем более Североатлантический альянс и Украина продолжают совершать ошибки.
"Они (российские войска – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — заключил отставной офицер.
Песков: НАТО напрямую вовлечена в конфликт и повышает градус эскалации
Вооруженные силы Украины фактически в каждодневном режиме атакуют гражданские объекты и инфраструктуру в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. По заявлению президент России Владимира Путина, из-за обстрелов ВСУ жилых кварталов в Белгороде Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.