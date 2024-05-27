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Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов
Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов
Российские туристы все чаще высказывают недовольство из-за дороговизны отдыха в Турции. В соцсетях они постоянно жалуются на чрезмерно высокие цены в турецких... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:07+0300
2024-05-27T17:07+0300
2024-05-27T17:08+0300
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Российские туристы все чаще высказывают недовольство из-за дороговизны отдыха в Турции. В соцсетях они постоянно жалуются на чрезмерно высокие цены в турецких отелях и ресторанах, пишет "Турпром".Недавно, например, один из российских туристов сообщил в Сети, что был вынужден заплатить 16,5 тыс. лир (примерно 47 тыс. рублей) только за одну ночь в отеле с бассейном."Турция уже не такая уж и дешевая", — не без оснований отметил турист, добавив, что этот отель находится в сравнительно недорогом курорте в Анталии.В комментариях его активно поддержали другие российские путешественники. Многие с возмущением отмечали, что отдых "вертикально" подорожал не только в Турции, но и в целом ряде других стран с популярными курортами. Например, было указано, что отдыхать в Греции стало дороже, чем в традиционно дорогой Швейцарии.
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россияне, турция, жалобы
Экономика, россияне, ТУРЦИЯ, жалобы
Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов
"Турпром": россияне все чаще жалуются дороговизну турецких отелей и ресторанов
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ.
Российские туристы все чаще высказывают недовольство из-за дороговизны отдыха в Турции. В соцсетях они постоянно жалуются на чрезмерно высокие цены в турецких отелях и ресторанах, пишет "Турпром"
.
Недавно, например, один из российских туристов сообщил в Сети, что был вынужден заплатить 16,5 тыс. лир (примерно 47 тыс. рублей) только за одну ночь в отеле с бассейном.
"Турция уже не такая уж и дешевая", — не без оснований отметил турист, добавив, что этот отель находится в сравнительно недорогом курорте в Анталии.
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В комментариях его активно поддержали другие российские путешественники. Многие с возмущением отмечали, что отдых "вертикально" подорожал не только в Турции, но и в целом ряде других стран с популярными курортами. Например, было указано, что отдыхать в Греции стало дороже, чем в традиционно дорогой Швейцарии.