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Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов

Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россияне взбунтовались против турецких отелей и ресторанов

Российские туристы все чаще высказывают недовольство из-за дороговизны отдыха в Турции. В соцсетях они постоянно жалуются на чрезмерно высокие цены в турецких... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:07+0300

2024-05-27T17:07+0300

2024-05-27T17:08+0300

экономика

россияне

турция

жалобы

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Российские туристы все чаще высказывают недовольство из-за дороговизны отдыха в Турции. В соцсетях они постоянно жалуются на чрезмерно высокие цены в турецких отелях и ресторанах, пишет "Турпром".Недавно, например, один из российских туристов сообщил в Сети, что был вынужден заплатить 16,5 тыс. лир (примерно 47 тыс. рублей) только за одну ночь в отеле с бассейном."Турция уже не такая уж и дешевая", — не без оснований отметил турист, добавив, что этот отель находится в сравнительно недорогом курорте в Анталии.В комментариях его активно поддержали другие российские путешественники. Многие с возмущением отмечали, что отдых "вертикально" подорожал не только в Турции, но и в целом ряде других стран с популярными курортами. Например, было указано, что отдыхать в Греции стало дороже, чем в традиционно дорогой Швейцарии.

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турция

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россияне, турция, жалобы