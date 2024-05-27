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В Британии назвали детали покушения на Буданова* агентами охраны Зеленского
В Британии назвали детали покушения на Буданова* агентами охраны Зеленского - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Британии назвали детали покушения на Буданова* агентами охраны Зеленского
Полковники из охраны Зеленского должны были сообщить координаты кортежа Буданова в Киеве для ракетного удара, сообщает британская газета The Times. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:41+0300
2024-05-27T12:41+0300
2024-05-27T13:45+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Полковники из охраны Зеленского должны были сообщить координаты кортежа Буданова в Киеве для ракетного удара, сообщает британская газета The Times.Согласно изданию, один из операторов центра управления БПЛА должен был передать российской стороне координаты кортежа Буданова* для дальнейшего нанесения по нему удара баллистической ракетой. Кроме того, вторым ударом пердполагалось уничтожить прибывшие на место происшествия экстренные службы.Один из представителей ГУР Украины сообщил газете, что Организаторами заговора были полковники Андрей Гук и Александр Деркач. Их связи с ФСБ наблюдались в течение нескольких месяцев.Покушение планировалось на начало мая. Тогда же СБУ задержала двух полковников, подозреваемых в организации этого покушения, и заявила, что соучастники действовали под курированием ФСБ. В газете заключили, что арестованные полковники признали вину.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Британии назвали детали покушения на Буданова* агентами охраны Зеленского
The Times: полковники из охраны Зеленского готовили убийство Буданова*
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Полковники из охраны Зеленского должны были сообщить координаты кортежа Буданова в Киеве для ракетного удара, сообщает
британская газета The Times.
Согласно изданию, один из операторов центра управления БПЛА должен был передать российской стороне координаты кортежа Буданова* для дальнейшего нанесения по нему удара баллистической ракетой. Кроме того, вторым ударом пердполагалось уничтожить прибывшие на место происшествия экстренные службы.
Один из представителей ГУР Украины сообщил газете, что Организаторами заговора были полковники Андрей Гук и Александр Деркач. Их связи с ФСБ наблюдались в течение нескольких месяцев.
Покушение планировалось на начало мая. Тогда же СБУ задержала двух полковников, подозреваемых в организации этого покушения, и заявила, что соучастники действовали под курированием ФСБ. В газете заключили, что арестованные полковники признали вину.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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