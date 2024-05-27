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"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом

"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом

Мужчины исчезли с улиц украинских городов из-за нового закона о мобилизации, массовое уклонение от призыва оказало влияние на экономическую жизнь страны. Об... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:40+0300

2024-05-27T10:40+0300

2024-05-27T10:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мужчины исчезли с улиц украинских городов из-за нового закона о мобилизации, массовое уклонение от призыва оказало влияние на экономическую жизнь страны. Об этом говорится в материалах агентства РИА Новости.Как сообщают жители городов, улицы опустели. Журналистка Анна Ковальчук, говоря о ситуации в Киеве, рассказывает, что большинство мужчин призывного возраста затаились.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram“Что выиграло государство, кроме утраченных налогов с фонда оплаты труда, — загадка”, - отмечает она.“Где-то через две-три недели после 18 мая Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки. Придется больше платить даже за даблчизбургер. В некоторых городах реальна остановка вывоза мусора”, - добавляет политолог Юрий Романенко.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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