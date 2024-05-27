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Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240527/ukraina-848545323.html
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли - 27.05.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли
Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:55+0300
2024-05-27T13:56+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина приступит к переговорам, пишет хорватское издание Advance."Посыл России ясен: если потребуется, эту СВО мы будем продолжать еще очень долго. Если у противника возникнет желание окончить вооруженный конфликт, русские будут готовы немедленно сесть за стол переговоров, но при условии, что "взятое взято", — отмечается в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов публикации, вооруженный конфликт будет продолжаться, если Киев или Вашингтон не примут предложение России о переговорах. В этой ситуации ключевую роль играет позиция США, их согласие или несогласие определит дальнейший ход конфликта.Тем не менее, Вашингтон будет ждать до того момента, пока российские войска окончательно не отобьют Харьков, и только тогда американская сторона задумается о смене политической власти в Киеве.Таким образом, вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться, до тех пор пока не станет ясно, каким образом он может быть завершен, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
13:55 27.05.2024 (обновлено: 13:56 27.05.2024)
 
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли

Advance: США еще не готовы завершить конфликт на Украине переговорами с Россией

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина приступит к переговорам, пишет хорватское издание Advance.
"Посыл России ясен: если потребуется, эту СВО мы будем продолжать еще очень долго. Если у противника возникнет желание окончить вооруженный конфликт, русские будут готовы немедленно сесть за стол переговоров, но при условии, что "взятое взято", — отмечается в материале.
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По мнению авторов публикации, вооруженный конфликт будет продолжаться, если Киев или Вашингтон не примут предложение России о переговорах. В этой ситуации ключевую роль играет позиция США, их согласие или несогласие определит дальнейший ход конфликта.
Тем не менее, Вашингтон будет ждать до того момента, пока российские войска окончательно не отобьют Харьков, и только тогда американская сторона задумается о смене политической власти в Киеве.
Таким образом, вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться, до тех пор пока не станет ясно, каким образом он может быть завершен, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными
Вчера, 09:38
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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