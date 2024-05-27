https://1prime.ru/20240527/ukraina-848545323.html
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли - 27.05.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли
Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:55+0300
2024-05-27T13:55+0300
2024-05-27T13:56+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина приступит к переговорам, пишет хорватское издание Advance."Посыл России ясен: если потребуется, эту СВО мы будем продолжать еще очень долго. Если у противника возникнет желание окончить вооруженный конфликт, русские будут готовы немедленно сесть за стол переговоров, но при условии, что "взятое взято", — отмечается в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов публикации, вооруженный конфликт будет продолжаться, если Киев или Вашингтон не примут предложение России о переговорах. В этой ситуации ключевую роль играет позиция США, их согласие или несогласие определит дальнейший ход конфликта.Тем не менее, Вашингтон будет ждать до того момента, пока российские войска окончательно не отобьют Харьков, и только тогда американская сторона задумается о смене политической власти в Киеве.Таким образом, вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться, до тех пор пока не станет ясно, каким образом он может быть завершен, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли
Advance: США еще не готовы завершить конфликт на Украине переговорами с Россией
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина приступит к переговорам, пишет
хорватское издание Advance.
"Посыл России ясен: если потребуется, эту СВО мы будем продолжать еще очень долго. Если у противника возникнет желание окончить вооруженный конфликт, русские будут готовы немедленно сесть за стол переговоров, но при условии, что "взятое взято", — отмечается в материале.
По мнению авторов публикации, вооруженный конфликт будет продолжаться, если Киев или Вашингтон не примут предложение России о переговорах. В этой ситуации ключевую роль играет позиция США, их согласие или несогласие определит дальнейший ход конфликта.
Тем не менее, Вашингтон будет ждать до того момента, пока российские войска окончательно не отобьют Харьков, и только тогда американская сторона задумается о смене политической власти в Киеве.
Таким образом, вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться, до тех пор пока не станет ясно, каким образом он может быть завершен, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными