https://1prime.ru/20240527/ukraina-848545323.html

Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли

Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли - 27.05.2024, ПРАЙМ

Конфликт на Украине затянулся. На Западе решили искать виновного — и нашли

Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:55+0300

2024-05-27T13:55+0300

2024-05-27T13:56+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине уже мог бы давно закончиться, однако Соединенные Штаты упорно сопротивляются, несмотря на готовность президента России Владимира Путина приступит к переговорам, пишет хорватское издание Advance."Посыл России ясен: если потребуется, эту СВО мы будем продолжать еще очень долго. Если у противника возникнет желание окончить вооруженный конфликт, русские будут готовы немедленно сесть за стол переговоров, но при условии, что "взятое взято", — отмечается в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов публикации, вооруженный конфликт будет продолжаться, если Киев или Вашингтон не примут предложение России о переговорах. В этой ситуации ключевую роль играет позиция США, их согласие или несогласие определит дальнейший ход конфликта.Тем не менее, Вашингтон будет ждать до того момента, пока российские войска окончательно не отобьют Харьков, и только тогда американская сторона задумается о смене политической власти в Киеве.Таким образом, вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться, до тех пор пока не станет ясно, каким образом он может быть завершен, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240526/peregovory-848518042.html

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