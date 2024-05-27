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"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину

"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину

Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:22+0300

2024-05-27T14:22+0300

2024-05-27T14:58+0300

спецоперация на украине

украина

эстония

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees.Эстония ранее присоединилась к дискусии в альянсе относительно отправки солдат на Украину, однако решение по этому вопросу пока не было принято.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эти войска отправляли бы на убой. <...> Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?", — заметил один из респондентов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако некоторые жители Эстонии и автор статьи сомневаются в правильности таких решений, ссылаясь на опасность для жизни и высокий риск.Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html

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