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"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину
Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:22+0300
2024-05-27T14:22+0300
2024-05-27T14:58+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees.Эстония ранее присоединилась к дискусии в альянсе относительно отправки солдат на Украину, однако решение по этому вопросу пока не было принято.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эти войска отправляли бы на убой. <...> Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?", — заметил один из респондентов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако некоторые жители Эстонии и автор статьи сомневаются в правильности таких решений, ссылаясь на опасность для жизни и высокий риск.Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, эстония
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину
Postimees: эстонцы выступили против переброски натовских войск на Украину
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует
из опроса издания Postimees.
Эстония ранее присоединилась к дискусии в альянсе относительно отправки солдат на Украину, однако решение по этому вопросу пока не было принято.
"Эти войска отправляли бы на убой. <...> Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?", — заметил один из респондентов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.
Однако некоторые жители Эстонии и автор статьи сомневаются в правильности таких решений, ссылаясь на опасность для жизни и высокий риск.
Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине