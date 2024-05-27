Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240527/ukraina-848546448.html
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину
Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:22+0300
2024-05-27T14:58+0300
спецоперация на украине
украина
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees.Эстония ранее присоединилась к дискусии в альянсе относительно отправки солдат на Украину, однако решение по этому вопросу пока не было принято.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Эти войска отправляли бы на убой. &lt;...&gt; Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?", — заметил один из респондентов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако некоторые жители Эстонии и автор статьи сомневаются в правильности таких решений, ссылаясь на опасность для жизни и высокий риск.Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240520/kallas-848319534.html
украина
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, эстония
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ
14:22 27.05.2024 (обновлено: 14:58 27.05.2024)
 
"Зачем людей гнать на убой?". Эстонцы отказались погибать за Украину

Postimees: эстонцы выступили против переброски натовских войск на Украину

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Граждане Эстонии негативно отнеслись к идее стран НАТО направить западные войска на Украину, следует из опроса издания Postimees.
Эстония ранее присоединилась к дискусии в альянсе относительно отправки солдат на Украину, однако решение по этому вопросу пока не было принято.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Эти войска отправляли бы на убой. <...> Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?", — заметил один из респондентов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.
Однако некоторые жители Эстонии и автор статьи сомневаются в правильности таких решений, ссылаясь на опасность для жизни и высокий риск.
Ранее зарубежные СМИ отмечали, что Киев просит помощи у НАТО для обучения новобранцев вблизи линии фронта. Некоторые высокопоставленные чиновники также отмечали, что НАТО "рано или поздно" отправит войска на Украину, но в ближайшее время планов относительно этого нет.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
20 мая, 10:28
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала