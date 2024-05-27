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"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана - 27.05.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана
"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана
"Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урановой продукции, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом",... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:27+0300
2024-05-27T19:28+0300
энергетика
росатом
уран
экспорт
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урановой продукции, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Все обязательства по действующим контрактам в отчетном году исполнены в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран", - говорится в документе. В 2023 году заключено 11 новых сделок на поставку урановой продукции. Подписан очередной контракт с бразильскими партнерами на поставку природного урана до 2027 года. "Портфель заказов урановой продукции на 10-летний период сохранился на уровне предыдущих лет", - говорится в отчете. Отмечается, что по итогам 2023 года "Росатом" сохранил лидерские позиции "по конверсии и обогащению урана, а также по поставке обогащенного урана для энергетических и исследовательских реакторов и продукции начальной стадии ядерного топливного цикла".
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росатом, уран, экспорт
Энергетика, Росатом, уран, экспорт
19:27 27.05.2024 (обновлено: 19:28 27.05.2024)
 
"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана

"Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урана

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урановой продукции, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Все обязательства по действующим контрактам в отчетном году исполнены в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран", - говорится в документе.
В 2023 году заключено 11 новых сделок на поставку урановой продукции. Подписан очередной контракт с бразильскими партнерами на поставку природного урана до 2027 года.
"Портфель заказов урановой продукции на 10-летний период сохранился на уровне предыдущих лет", - говорится в отчете.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
18:27
Отмечается, что по итогам 2023 года "Росатом" сохранил лидерские позиции "по конверсии и обогащению урана, а также по поставке обогащенного урана для энергетических и исследовательских реакторов и продукции начальной стадии ядерного топливного цикла".
 
ЭнергетикаРосатомуранэкспорт
 
 
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