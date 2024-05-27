https://1prime.ru/20240527/uran-848576641.html

"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана

"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Росатом" отчитался об экспортных поставках урана

"Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урановой продукции, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом",... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T19:27+0300

2024-05-27T19:27+0300

2024-05-27T19:28+0300

энергетика

росатом

уран

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году полностью выполнил обязательства по экспорту урановой продукции, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Все обязательства по действующим контрактам в отчетном году исполнены в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран", - говорится в документе. В 2023 году заключено 11 новых сделок на поставку урановой продукции. Подписан очередной контракт с бразильскими партнерами на поставку природного урана до 2027 года. "Портфель заказов урановой продукции на 10-летний период сохранился на уровне предыдущих лет", - говорится в отчете. Отмечается, что по итогам 2023 года "Росатом" сохранил лидерские позиции "по конверсии и обогащению урана, а также по поставке обогащенного урана для энергетических и исследовательских реакторов и продукции начальной стадии ядерного топливного цикла".

https://1prime.ru/20240527/aes-848575269.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, уран, экспорт