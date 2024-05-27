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В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву
В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву
Будапешт продолжил блокировать выделение нового транша помощи Киеву, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:21+0300
2024-05-27T12:21+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт продолжил блокировать выделение нового транша помощи Киеву, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.В понедельник, 27 мая, проходит заседание глав МИД стран ЕС. По словам бельгийского министра, обстановка напряженная, поскольку Венгрия блокирует пять миллиардов евро из фонда мира для Украины."Бельгия занимает четкую позицию – нельзя допускать, чтобы одна страна, которая к тому же несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь эту помощь блокирует", - добавила Лябиб.
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бельгия, венгрия, украина
Спецоперация на Украине, БЕЛЬГИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
12:21 27.05.2024
 
В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву

МИД Бельгии: Венгрия блокирует выделение новых средств Украине на военную помощь

© fotolia.com / DreadlockБудапешт
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© fotolia.com / Dreadlock
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Будапешт продолжил блокировать выделение нового транша помощи Киеву, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
В понедельник, 27 мая, проходит заседание глав МИД стран ЕС. По словам бельгийского министра, обстановка напряженная, поскольку Венгрия блокирует пять миллиардов евро из фонда мира для Украины.
"Бельгия занимает четкую позицию – нельзя допускать, чтобы одна страна, которая к тому же несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь эту помощь блокирует", - добавила Лябиб.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛЬГИЯВЕНГРИЯУКРАИНА
 
 
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