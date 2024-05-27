https://1prime.ru/20240527/zelenskiy-848554774.html

Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского

Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского - 27.05.2024, ПРАЙМ

Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского

Владимир Зеленский в видеообращении пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена принять участие в саммите по Украине. Читатели... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:32+0300

2024-05-27T16:32+0300

2024-05-27T16:32+0300

спецоперация на украине

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в видеообращении пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена принять участие в саммите по Украине. Читатели французского портала Le Figaro высмеяли обращение бывшего украинского лидера, напомнив, что его срок уже истек."Снова в клоуны пошел? Его [президентский] срок истек, кажется", - отметил читатель Betty Boop Dansante.Читатели также подчеркнули, что участие в мирных переговорах должен принимать президент России Владимир Путин. Кроме того, отметили они, саммит Зеленского не заменит переговоров между дипломатами в Совбезе ООН."Бывший — с 20-го мая — президент пытается продлить свое существование… Число пунктов его "формулы мира" уменьшилось с десяти до трех, да они тоже не стоят внимания… Этот "саммит мира" станет политическим концом Украины", - заключил Diogène.Полный текст читайте на ИноСМИ

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франция, владимир зеленский