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Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского
Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского - 27.05.2024, ПРАЙМ
Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского
Владимир Зеленский в видеообращении пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена принять участие в саммите по Украине. Читатели... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:32+0300
2024-05-27T16:32+0300
спецоперация на украине
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в видеообращении пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена принять участие в саммите по Украине. Читатели французского портала Le Figaro высмеяли обращение бывшего украинского лидера, напомнив, что его срок уже истек."Снова в клоуны пошел? Его [президентский] срок истек, кажется", - отметил читатель Betty Boop Dansante.Читатели также подчеркнули, что участие в мирных переговорах должен принимать президент России Владимир Путин. Кроме того, отметили они, саммит Зеленского не заменит переговоров между дипломатами в Совбезе ООН."Бывший — с 20-го мая — президент пытается продлить свое существование… Число пунктов его "формулы мира" уменьшилось с десяти до трех, да они тоже не стоят внимания… Этот "саммит мира" станет политическим концом Украины", - заключил Diogène.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
16:32 27.05.2024
 
Снова в клоуны пошел. Французы высмеяли новое видеообращение Зеленского

Читатели Le Figaro высмеяли обращение Зеленского по мирной конференции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в видеообращении пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена принять участие в саммите по Украине. Читатели французского портала Le Figaro высмеяли обращение бывшего украинского лидера, напомнив, что его срок уже истек.
"Снова в клоуны пошел? Его [президентский] срок истек, кажется", - отметил читатель Betty Boop Dansante.
Читатели также подчеркнули, что участие в мирных переговорах должен принимать президент России Владимир Путин. Кроме того, отметили они, саммит Зеленского не заменит переговоров между дипломатами в Совбезе ООН.
"Бывший — с 20-го мая — президент пытается продлить свое существование… Число пунктов его "формулы мира" уменьшилось с десяти до трех, да они тоже не стоят внимания… Этот "саммит мира" станет политическим концом Украины", - заключил Diogène.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
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Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯВладимир Зеленский
 
 
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