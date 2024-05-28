https://1prime.ru/20240528/akustika--848593744.html

В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине

В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине

Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:44+0300

2024-05-28T11:44+0300

2024-05-28T11:44+0300

авто

гибдд

штрафы гибдд

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную акустику в автомобиле.Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства. По статье 12.5 КоАП РФ, за управление автомобилем с неисправностями, при которых его использование запрещено, выписывается штраф в 500 рублей. Устранить изменения в конструкции необходимо за десять дней. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. Если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.

https://1prime.ru/20240525/avtorynok-848508734.html

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