https://1prime.ru/20240528/akustika--848593744.html
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:44+0300
2024-05-28T11:44+0300
2024-05-28T11:44+0300
авто
гибдд
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную акустику в автомобиле.Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства. По статье 12.5 КоАП РФ, за управление автомобилем с неисправностями, при которых его использование запрещено, выписывается штраф в 500 рублей. Устранить изменения в конструкции необходимо за десять дней. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. Если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
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авто, гибдд, штрафы гибдд
Авто, ГИБДД, штрафы ГИБДД
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
njcar.ru: за дополнительную акустику в авто грозит штраф в 500 рублей
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ.
Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru
, какое наказание грозит водителям за дополнительную акустику в автомобиле.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства. По статье 12.5 КоАП РФ, за управление автомобилем с неисправностями, при которых его использование запрещено, выписывается штраф в 500 рублей. Устранить изменения в конструкции необходимо за десять дней.
С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. Если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ