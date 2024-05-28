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В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине
Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:44+0300
2024-05-28T11:44+0300
авто
гибдд
штрафы гибдд
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную акустику в автомобиле.Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства. По статье 12.5 КоАП РФ, за управление автомобилем с неисправностями, при которых его использование запрещено, выписывается штраф в 500 рублей. Устранить изменения в конструкции необходимо за десять дней. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. Если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
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авто, гибдд, штрафы гибдд
Авто, ГИБДД, штрафы ГИБДД
11:44 28.05.2024
 
В ГИБДД напомнили о штрафах за дополнительную акустику в машине

njcar.ru: за дополнительную акустику в авто грозит штраф в 500 рублей

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Устанавливать в салоне нештатные детали теперь запрещено. Представитель ГИБДД рассказал в порталу njcar.ru, какое наказание грозит водителям за дополнительную акустику в автомобиле.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, все доработки авто, выходящие за рамки заводской комплектации, подлежат запрету. Особое внимание вызывают дополнительные динамики, сабвуферы, усилители и другие звуковые устройства. По статье 12.5 КоАП РФ, за управление автомобилем с неисправностями, при которых его использование запрещено, выписывается штраф в 500 рублей. Устранить изменения в конструкции необходимо за десять дней.
С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. Если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
Служебная машина сотрудника ДПС - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
25 мая, 13:17
 
АвтоГИБДДштрафы ГИБДД
 
 
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