https://1prime.ru/20240528/bayden-848584805.html
В Крыму прокомментировали заявление Байдена о Второй мировой войне
В Крыму прокомментировали заявление Байдена о Второй мировой войне - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали заявление Байдена о Второй мировой войне
Заявление президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты является политическим склерозом, заявил РИА... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:26+0300
2024-05-28T07:26+0300
2024-05-28T07:27+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты является политическим склерозом, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур СмирновРанее Байден сказал, что во время Второй мировой войны солдаты из США спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не упомянул. Глава Белого дома также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы". "Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров", — отметил Смирнов. Он подчеркнул, что в стремлении переписать историю и исказить ее до неузнаваемости, спустя 80 лет после победы над Гитлером, Байден и его союзники стали главными спонсорами современного фашизма.
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сша, джо байден, вторая мировая война
Политика, США, Джо Байден, Вторая мировая война
В Крыму прокомментировали заявление Байдена о Второй мировой войне
В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты является политическим склерозом, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
Ранее Байден сказал, что во время Второй мировой войны солдаты из США спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не упомянул. Глава Белого дома также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
"Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров", — отметил Смирнов.
Он подчеркнул, что в стремлении переписать историю и исказить ее до неузнаваемости, спустя 80 лет после победы над Гитлером, Байден и его союзники стали главными спонсорами современного фашизма.
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