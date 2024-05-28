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Чушь и дурь. Путин оценил "цели" иностранных военных у границы с Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Чушь и дурь. Путин оценил "цели" иностранных военных у границы с Россией
Чушь и дурь. Путин оценил "цели" иностранных военных у границы с Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ
Чушь и дурь. Путин оценил "цели" иностранных военных у границы с Россией
Владимир Путин назвал глупостью предположения, что целью иностранных солдат на Украине может быть высвобождение украинских войск. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:09+0300
2024-05-28T17:19+0300
спецоперация на украине
владимир путин
украина
россия
иностранные наемники
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин назвал глупостью предположения, что целью иностранных солдат на Украине может быть высвобождение украинских войск."Высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать (иностранных военных - ред.) вдоль границ для обеспечения их безопасности - чушь и дурь. Вот и всё", - сказал президент. Он также предупредил, что ввод западных боевых частей на Украину станет эскалацией и подтолкнут к конфликту уже в Европе. Северо-атлантический альянс не намерен вводить войска в зону СВО, и Киев не настаивает на таком варианте, заявил в конце мая заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. При этом президент Франции в феврале допустил проведение наземной операции против российской армии.При этом разговоры об отправке военного контингента в зону конфликта ведутся и на уровне отставных военных. Иностранные боевые части могли бы взять на себя организацию противовоздушной обороны или охраны границ, предположил, в частности, бывший полковник ВВС США Джахара Матишек.
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владимир путин, украина, россия, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, иностранные наемники
17:09 28.05.2024 (обновлено: 17:19 28.05.2024)
 
Чушь и дурь. Путин оценил "цели" иностранных военных у границы с Россией

Путин: держать иностранных военных на Украине у границ с Россией - чушь и дурь

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин назвал глупостью предположения, что целью иностранных солдат на Украине может быть высвобождение украинских войск.
"Высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать (иностранных военных - ред.) вдоль границ для обеспечения их безопасности - чушь и дурь. Вот и всё", - сказал президент. Он также предупредил, что ввод западных боевых частей на Украину станет эскалацией и подтолкнут к конфликту уже в Европе.
Северо-атлантический альянс не намерен вводить войска в зону СВО, и Киев не настаивает на таком варианте, заявил в конце мая заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. При этом президент Франции в феврале допустил проведение наземной операции против российской армии.
При этом разговоры об отправке военного контингента в зону конфликта ведутся и на уровне отставных военных. Иностранные боевые части могли бы взять на себя организацию противовоздушной обороны или охраны границ, предположил, в частности, бывший полковник ВВС США Джахара Матишек.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинУКРАИНАРОССИЯиностранные наемники
 
 
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