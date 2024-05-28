https://1prime.ru/20240528/fsb-848581742.html
В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией
В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией
Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:37+0300
2024-05-28T05:37+0300
2024-05-28T05:38+0300
спецоперация на украине
погранслужба фсб
граница
всу
диверсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал он. Кулишов отметил, что российские пограничники вместе с Вооруженными силами РФ с начала СВО пресекли 29 попыток проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.По его словам, обстановка на российско-украинском участке госграницы и приграничной территории остается напряженной. После провала попытки масштабного наступления ВСУ в 2023 году киевский режим и его западные кураторы не оставили намерений продолжить активные боевые действия в зоне СВО, сообщил он. Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотников, объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура, добавил Кулишов.Он подчеркнул, что жертвами подобных террористических атак становятся в основном мирные жители, в том числе люди преклонного возраста и дети.Кроме того, предпринимаются попытки проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят иностранные наемники, а также члены международных террористических и экстремистских организаций, сообщил Кулишов."Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток", — подчеркнул он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_abcc5f668304d9611dd87fd3764e253b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погранслужба фсб, граница, всу, диверсии
Спецоперация на Украине, погранслужба ФСБ, граница, ВСУ, диверсии
В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией
ФСБ: спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у границ РФ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал он.
Кулишов отметил, что российские пограничники вместе с Вооруженными силами РФ с начала СВО пресекли 29 попыток проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
По его словам, обстановка на российско-украинском участке госграницы и приграничной территории остается напряженной. После провала попытки масштабного наступления ВСУ в 2023 году киевский режим и его западные кураторы не оставили намерений продолжить активные боевые действия в зоне СВО, сообщил он. Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотников, объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура, добавил Кулишов.
Он подчеркнул, что жертвами подобных террористических атак становятся в основном мирные жители, в том числе люди преклонного возраста и дети.
Кроме того, предпринимаются попытки проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят иностранные наемники, а также члены международных террористических и экстремистских организаций, сообщил Кулишов.
"Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток", — подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 15.00 мск.
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии