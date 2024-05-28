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В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией

В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ФСБ сообщили о росте активности украинских спецслужб у границ с Россией

Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:37+0300

2024-05-28T05:37+0300

2024-05-28T05:38+0300

спецоперация на украине

погранслужба фсб

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у российских границ, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал он. Кулишов отметил, что российские пограничники вместе с Вооруженными силами РФ с начала СВО пресекли 29 попыток проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.По его словам, обстановка на российско-украинском участке госграницы и приграничной территории остается напряженной. После провала попытки масштабного наступления ВСУ в 2023 году киевский режим и его западные кураторы не оставили намерений продолжить активные боевые действия в зоне СВО, сообщил он. Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотников, объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура, добавил Кулишов.Он подчеркнул, что жертвами подобных террористических атак становятся в основном мирные жители, в том числе люди преклонного возраста и дети.Кроме того, предпринимаются попытки проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят иностранные наемники, а также члены международных террористических и экстремистских организаций, сообщил Кулишов."Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток", — подчеркнул он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.

https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

погранслужба фсб, граница, всу, диверсии