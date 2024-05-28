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Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт"
Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт"
Москва и Киев сумели бы договориться, если бы украинские власти руководствовались национальными интересами, а не интересами хозяев, уверен российский лидер... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:48+0300
2024-05-28T16:48+0300
2024-05-28T16:48+0300
спецоперация на украине
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Москва и Киев сумели бы договориться, если бы украинские власти руководствовались национальными интересами, а не интересами хозяев, уверен российский лидер Владимир Путин."К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт", - заметил Путин на пресс-подходе в Узбекистан, комментируя высказывание журналиста, что президент Белоруссии ранее предлагал в качестве собеседников украинских военных.Однако, по мнению российского президента, ни руководство страны, ни военные не беспокоятся о национальных интересах, они обслуживают задачи "хозяев в Европе или за океаном".
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владимир путин, украина, россия, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт"
Путин: Москва и Киев договорились бы, если бы на Украине следовали нацинтересам
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Москва и Киев сумели бы договориться, если бы украинские власти руководствовались национальными интересами, а не интересами хозяев, уверен российский лидер Владимир Путин.
"К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт", - заметил Путин на пресс-подходе в Узбекистан, комментируя высказывание журналиста, что президент Белоруссии ранее предлагал в качестве собеседников украинских военных.
Однако, по мнению российского президента, ни руководство страны, ни военные не беспокоятся о национальных интересах, они обслуживают задачи "хозяев в Европе или за океаном".