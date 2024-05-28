https://1prime.ru/20240528/jetour-848596226.html

Стал известен результат теста первой полноприводной модели Jetour в России

Стал известен результат теста первой полноприводной модели Jetour в России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Стал известен результат теста первой полноприводной модели Jetour в России

На российском рынке появился китайский кроссовер Jetour T2. Модель представлена с исключительно c полным приводом и двухлитровым турбомотором Мотор SQRF4J20 на... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:21+0300

2024-05-28T12:21+0300

2024-05-28T12:21+0300

экономика

авто

кроссовер

китайские авто

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. На российском рынке появился китайский кроссовер Jetour T2. Модель представлена с исключительно c полным приводом и двухлитровым турбомотором Мотор SQRF4J20 на 245 лошадиных сил. Эксперт издания "За рулем" протестировал эту машину и поделился своими впечатлениями.Его удивило долгое подключение задних колес на ровной дороге. На старте передние колеса из-за этого могут заметно буксовать. При выборе одного из заложенных в машине внедорожных режимов проблема исчезает. Эксперт отметил, что задний дифференциал блокирует бортовая электроника и остается лишь наблюдать за ее действиями на приборной панели.Также он был удивлен отсутствием буксировочных проушин и сообщил, что, согласно ОТТС, буксировка прицепа для Jetour T2 не предусмотрена, поэтому любой фаркоп на этом авто посчитают за незаконный тюнинг.По словам эксперта, мощность мотора варьируется от 197 до 249 лошадиных сил. Устройство включает в себя алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод газораспределительного механизма и непосредственный впрыск. Ресурс мотора составляет примерно 250-300 тысяч километров. При этом, хотя и разрешается заправка бензином АИ‑92, требуется небюджетное масло 0W‑20. Но объем его заправки всего 4,2 литра.Отмечается наличие у машины динамики при езде на любом режиме. Однако расход топлива составляет 9,3 литра на 100 километров, причем в городе он может возрасти до 11,6 литра. Но при езде по трассе можно в среднем уложиться и в восемь литров.Эксперт также подчеркнул "всеядность" подвески, похвалил заводскую шумку, состав комплектаций и наличие почти полутора десятка электронных помощников (в максимальной комплектации).Кроме того, он назвал неплохой работу адаптивного круиз-контроля и добавил, что при заявленной максимальной скорости 180 км/ч он способно поддерживать не более150 км/ч, объяснив разницу возможностями машинного зрения. По данным издания, цены на полноприводный Jetour T2 у дилеров в РФ стартуют с отметки в 3 759 000 рублей.

https://1prime.ru/20240523/avto-848424501.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, китайские авто