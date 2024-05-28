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ГАИ избавится от некоторых камер фото- и видеофиксации - 28.05.2024, ПРАЙМ
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ГАИ избавится от некоторых камер фото- и видеофиксации
ГАИ избавится от некоторых камер фото- и видеофиксации - 28.05.2024, ПРАЙМ
ГАИ избавится от некоторых камер фото- и видеофиксации
Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:39+0300
2024-05-28T14:39+0300
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ."Камеры фото- видеофиксации. Закон у нас федеральный вступает в силу с 1 сентября текущего года. Там четко определено, где непосредственно должны располагаться камеры фото- видеофиксации. Сегодня их уже почти 29 тысяч. И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит. Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены", - сказал Черников.По его словам, сегодня на уровне федерального законодательства уже регламентировано, где камеры могут располагаться, обязательно с согласованием Госавтоинспекции."Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП", - добавил Черников.
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гаи, авто, камеры, дорожные камеры
ГАИ, Авто, камеры, дорожные камеры
14:39 28.05.2024
 
ГАИ избавится от некоторых камер фото- и видеофиксации

ГАИ намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах России

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Госавтоинспекция намерена избавиться от неэффективных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.
"Камеры фото- видеофиксации. Закон у нас федеральный вступает в силу с 1 сентября текущего года. Там четко определено, где непосредственно должны располагаться камеры фото- видеофиксации. Сегодня их уже почти 29 тысяч. И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит. Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены", - сказал Черников.
По его словам, сегодня на уровне федерального законодательства уже регламентировано, где камеры могут располагаться, обязательно с согласованием Госавтоинспекции.
"Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП", - добавил Черников.
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ГАИАвтокамерыдорожные камеры
 
 
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