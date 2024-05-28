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Российские банки нарастили кредитование населения на 1,9 процента

Российские банки нарастили кредитование населения на 1,9 процента - 28.05.2024, ПРАЙМ

Российские банки нарастили кредитование населения на 1,9 процента

Российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,6%, следует из материалов Банка России. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:33+0300

2024-05-28T11:33+0300

2024-05-28T11:38+0300

банк россии

кредит

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские банки в апреле нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,6%, следует из материалов Банка России. "Корпоративный портфель увеличился на 1,5 триллиона рублей (рост на 1,9%)", - сообщил ЦБ, добавив, что в марте увеличение кредитования компаний составляло 1,8%. Большую часть апрельского прироста обеспечили рублевые кредиты (рост на 1,1 триллиона рублей, или 1,8%), из них больше трети пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. Розничное кредитование в апреле выросло на 1,6% против роста на 1,7% в марте. При этом, по предварительным данным, темп роста потребительского кредитования сохранился на высоком уровне марта (1,8%). "Значительный рост может быть связан c увеличением доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность. При этом в основном увеличивается сегмент кредитных карт, где ставки всегда были выше и поэтому менее чувствительными к изменению рыночных ставок", - указал ЦБ.

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