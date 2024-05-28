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Все может рухнуть. В мировой цепочке поставок вскрылось слабое звено

Все может рухнуть. В мировой цепочке поставок вскрылось слабое звено - 28.05.2024, ПРАЙМ

Все может рухнуть. В мировой цепочке поставок вскрылось слабое звено

Немногие могут показать на карте место, где живут хуситы. Но именно у них есть возможность оказать максимальное влияние на мировые рынки. Именно хуситы... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T08:00+0300

2024-05-28T08:00+0300

2024-05-28T08:00+0300

мнения аналитиков

красное море

расходы на логистику

?1716872402

Немногие могут показать на карте место, где живут хуситы. Но именно у них есть возможность оказать максимальное влияние на мировые рынки. Именно хуситы контролируют узкий проход в Красное море, что позволяет им влиять на одно из самых уязвимых мест в глобальной цепочке поставок. Хуситы направляют ракеты и беспилотники к коммерческим грузовым судам, что меняет глобальные судоходные потоки и тарифы на страхование. Например, страховые премии за риск для судов, курсирующих по этому региону, увеличились более чем на 35 процентов.Способность использовать определенные логистические маршруты становится все более значимой слабостью глобальной экономики, которую даже Соединенные Штаты не способны исправить. Военные удары США с союзниками по позициям хуситов в начале этого года, пожалуй, лишь подтвердили это.Загруженный на судно сжиженный газ можно отправить в любую точку мира. Это совсем другие возможности по сравнению с трубопроводной поставкой. И российский СПГ выигрывает конкуренцию. Газ, который Россия поставляет на свои основные терминалы по сжижению, дешевле, чем у большинства мировых экспортеров. Более того, сжижение отлично работает в холодном климате. Это серьезное преимущество. Россия может увеличить экспорт СПГ до 100-110 миллионов тонн уже через несколько лет, это многократное увеличение объемов. Таким образом, доля России на рынке скорее всего удвоится и достигнет 20% к 2030 году. Поэтому я бы не стал драматизировать изменение маршрута транспортировки СПГ "Газпромом", даже если оно имеет место быть. Это вполне укладывается в способность "Газпрома" удерживать свои цены на привлекательном уровне. Но проблема в другом.Согласно модели, называемой производством "точно в срок", компании запасают как можно меньше сырья и деталей, вместо этого покупая то, что им нужно, по мере необходимости. Но это работает только тогда, когда они могут получить то, что им нужно, и тогда, когда оно им нужно. В течение многих лет эксперты предупреждали, что мировая экономика чрезмерно полагается на бережливое производство и удаленные предприятия, подверженные "неизбежному шоку". Пандемия только подтвердила это предположение. Узкие места и скачки цен подчеркнули риски, связанные с разрастанием глобальных цепочек поставок, построенных на принципе экономической эффективности.Еще катастрофа на Фукусиме в Японии в 2011 году продемонстрировала, как сбои в цепочке поставок могут повлиять на мировую экономику, но немногие специалисты ожидали, насколько центральной может стать эта проблема. Сегодняшние узкие места в цепочке поставок создают дефицит. Более того, глобальные цепочки поставок повлекли за собой различные социальные издержки. Подход частного сектора и государственной политики к внутреннему производству, который в течение многих лет отдавал приоритет эффективности и низким затратам над безопасностью, устойчивостью и отказоустойчивостью, привел к цепным рискам в поставках.Когда две фирмы вступают в сделку, в которой каждая получит что-то, это хорошо для обеих фирм, благодаря повышению эффективности и снижению затрат. Однако обрыв любого звена может повлиять на всю цепочку и вызвать резкий скачок цен, если возникнет внезапная нехватка необходимых ресурсов.Кризис поставок усугубляет мировые экономические проблемы. Если в цене дорогих товаров стоимость доставки составляет малую часть, то для сельхозпродукции и основного товара интернет-ретейлеров (легкого и объемного) доля затрат на логистику в общей цене всегда составляла порядка 15-20%. С многократно выросшими ценами на доставку морскими контейнерами затраты могут достигать уже 80-90% итоговой стоимости. При этом морские перевозки в Европу не смогут заместить железные дороги — там и так уже проблемы из-за возросшего в два раза объёма грузов, а по морским путям доставляется в 10 раз больше контейнеров.Наихудший сценарий – когда сбой в одной части цепочки вызывает эффект домино, приводящий к падению других фирм и остановке всего сектора. Логически этот сценарий аналогичен сценарию финансовых сетей, где банкротство одного банка может привести к банкротству других, как это произошло в 2008 году после краха Lehman Brothers.Таким образом, проблема с глобальными цепочками поставок намного сложнее, чем действия хуситов. Экономический шок от их действий можно сравнить с недавней пандемией covid 19 и ситуацией с контейнеровозом Ever Given компании Evergreen, на неделю заблокировавшем в конце марта 2021 года Суэцкий канал. Поэтому ключевой вопрос сейчас, по моему мнению, заключается в следующем: действительно ли гиперглобализированные цепочки поставок хороши для экономической эффективности?Эксперт- Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

красное море

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846572900_0:30:797:827_100x100_80_0_0_edb86de4ae72e289159480f00e1ed80b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846572900_0:30:797:827_100x100_80_0_0_edb86de4ae72e289159480f00e1ed80b.jpg

мнения аналитиков, красное море, расходы на логистику