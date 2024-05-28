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Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины

Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ

Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины

Страны-члены НАТО должны "закрыть небо" над территорией на западе страны. Об этом в социальных сетях написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО должны "закрыть небо" над территорией на западе страны. Об этом в социальных сетях написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров."Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.По словам министра, Украина может использовать западное оружие на больших расстояниях. Он обратился с просьбой о разрешении на его применение.Ранее Польша также рассмотрела возможность использования своих систем противовоздушной обороны на границе с Украиной для защиты от российских ракет.В то же время, Россия выразила свою обеспокоенность и направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, называя их "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут целью для России.

https://1prime.ru/20240528/poterya-848591863.html

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украина, союзники, нато