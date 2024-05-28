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Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины
Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины
Страны-члены НАТО должны "закрыть небо" над территорией на западе страны. Об этом в социальных сетях написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:27+0300
2024-05-28T11:27+0300
2024-05-28T11:40+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО должны "закрыть небо" над территорией на западе страны. Об этом в социальных сетях написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров."Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.По словам министра, Украина может использовать западное оружие на больших расстояниях. Он обратился с просьбой о разрешении на его применение.Ранее Польша также рассмотрела возможность использования своих систем противовоздушной обороны на границе с Украиной для защиты от российских ракет.В то же время, Россия выразила свою обеспокоенность и направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, называя их "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут целью для России.
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украина, союзники, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Союзники, НАТО
Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины
Глава МО Украины призвал союзников "закрыть небо" над западной частью страны
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО должны "закрыть небо" над территорией на западе страны. Об этом в социальных сетях написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
"Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.
По словам министра, Украина может использовать западное оружие на больших расстояниях. Он обратился с просьбой о разрешении на его применение.
Ранее Польша также рассмотрела возможность использования своих систем противовоздушной обороны на границе с Украиной для защиты от российских ракет.
В то же время, Россия выразила свою обеспокоенность и направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, называя их "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут целью для России.
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