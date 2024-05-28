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В ЕС предложили новые способы "помочь" Украине. США они не нравятся
В ЕС предложили новые способы "помочь" Украине. США они не нравятся - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС предложили новые способы "помочь" Украине. США они не нравятся
В ЕС разгорелись споры по вопросу защиты воздушного пространства в западной части Украины, а также отправка на ее территорию инструкторов НАТО, передает издание | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:50+0300
2024-05-28T11:50+0300
2024-05-28T11:55+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В ЕС разгорелись споры по вопросу защиты воздушного пространства в западной части Украины, а также отправка на ее территорию инструкторов НАТО, передает издание Bild."В этом нет никакого смысла и ничего разумного", — так канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на планы совместной противовоздушной обороны Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, эти планы требуют обязательного одобрения со стороны Вашингтона. Кроме того, в настоящее время страны так и не достигли каких-либо договоренностей, однако в одном вопросе мнения союзников сошлись: один из эффективных способов помощи Украине в ее военных усилиях - обучение украинских солдат инструкторами НАТО на их территории.По словам военного эксперта Нико Ланге из Мюнхенской конференции по безопасности, это решение принесет больше результатов, чем отправка сотен тысяч украинцев в Европу для получения помощи в обучении.Однако уточняется, что такое решение не направлено на эскалацию конфликта, а предназначены для проведения учений более эффективно и с более простой логистикой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД
В ЕС предложили новые способы "помочь" Украине. США они не нравятся
Bild: в ЕС обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины силами НАТО
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
В ЕС разгорелись споры по вопросу защиты воздушного пространства в западной части Украины, а также отправка на ее территорию инструкторов НАТО, передает
издание Bild.
"В этом нет никакого смысла и ничего разумного", — так канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на планы совместной противовоздушной обороны Украины.
Согласно изданию, эти планы требуют обязательного одобрения со стороны Вашингтона. Кроме того, в настоящее время страны так и не достигли каких-либо договоренностей, однако в одном вопросе мнения союзников сошлись: один из эффективных способов помощи Украине в ее военных усилиях - обучение украинских солдат инструкторами НАТО на их территории.
По словам военного эксперта Нико Ланге из Мюнхенской конференции по безопасности, это решение принесет больше результатов, чем отправка сотен тысяч украинцев в Европу для получения помощи в обучении.Однако уточняется, что такое решение не направлено на эскалацию конфликта, а предназначены для проведения учений более эффективно и с более простой логистикой.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Киев призвал союзников "закрыть небо" над западной частью Украины