https://1prime.ru/20240528/orban-848611585.html

Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв

Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв - 28.05.2024, ПРАЙМ

Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв

Брюссель зря "ломает голову" над возвращением всеобщего воинского призыва, Венгрия не датс отправить своих граждан воевать в чужом конфликте. Об этом заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:13+0300

2024-05-28T17:13+0300

2024-05-28T17:16+0300

спецоперация на украине

виктор орбан

венгрия

ес

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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Брюссель зря "ломает голову" над возвращением всеобщего воинского призыва, Венгрия не датс отправить своих граждан воевать в чужом конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.Ранее председатель ведущей фракции европарламента европейской народной партии Манфред Вебер выступил с предложением вернуть в Евросоюзе всеобщую воинскую повинность."Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну", - отметил Орбан в соцсетях.Глава венгерского правительства призвал граждан страны поддержать на выборах в ЕП правящую партию, чтобы венгерские депутаты остановили "сумасшедшие военные планы".

https://1prime.ru/20240527/dokhody-848553350.html

венгрия

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виктор орбан, венгрия, ес