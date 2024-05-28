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Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/orban-848611585.html
Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв
Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв - 28.05.2024, ПРАЙМ
Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв
Брюссель зря "ломает голову" над возвращением всеобщего воинского призыва, Венгрия не датс отправить своих граждан воевать в чужом конфликте. Об этом заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:13+0300
2024-05-28T17:16+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
венгрия
ес
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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Брюссель зря "ломает голову" над возвращением всеобщего воинского призыва, Венгрия не датс отправить своих граждан воевать в чужом конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.Ранее председатель ведущей фракции европарламента европейской народной партии Манфред Вебер выступил с предложением вернуть в Евросоюзе всеобщую воинскую повинность."Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну", - отметил Орбан в соцсетях.Глава венгерского правительства призвал граждан страны поддержать на выборах в ЕП правящую партию, чтобы венгерские депутаты остановили "сумасшедшие военные планы".
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виктор орбан, венгрия, ес
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, ЕС
17:13 28.05.2024 (обновлено: 17:16 28.05.2024)
 
Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв

Орбан: в ЕС зря "ломают голову" над призывом, Венгрия не отправит свою молодежь на войну

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Брюссель зря "ломает голову" над возвращением всеобщего воинского призыва, Венгрия не датс отправить своих граждан воевать в чужом конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее председатель ведущей фракции европарламента европейской народной партии Манфред Вебер выступил с предложением вернуть в Евросоюзе всеобщую воинскую повинность.
"Те, кто сейчас в Брюсселе ломает голову над обязательным европейским призывом, зря стараются. Мы никогда не отправим венгерскую молодежь на чужую войну", - отметил Орбан в соцсетях.
Глава венгерского правительства призвал граждан страны поддержать на выборах в ЕП правящую партию, чтобы венгерские депутаты остановили "сумасшедшие военные планы".
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